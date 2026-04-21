На Чернігівщині 54 тисячі людей залишились без світла через атаку РФ

Удар по Чернігову

За словами міського голови Чернігова Олександра Ломаки, ворог цілив у будинки, школи та інфраструктуру міста.

Унаслідок атаки є постраждалі та один загиблий. Голова міста висловив співчуття родині жертви й подякував рятувальникам і медикам за роботу в осередках ураження.

За словами Ломаки, це вже другий нічний удар по місту за кілька діб.

54 тисячі людей без світла через атаку РФ

Фото: у поліції показали вирву від удару РФ (facebook.com/policechernigivshchini)

Через пошкодження енергооб'єкта в Ніжинському районі без електропостачання залишилися 54 тисячі абонентів - у місті Ніжин та прилеглому районі.

Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, повідомляє "Чернігівобленерго".

Атаки дронів по всій області

Минулої доби ворог атакував Чернігівщину безпілотниками одразу в кількох районах.