На Чернігівщині 54 тисячі людей залишились без світла через атаку РФ

Вночі росіяни вдарили по Чернігову та Ніжинському району. Унаслідок атаки є загиблий і поранені, знеструмлено 54 тисячі абонентів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Чернігова Олександра Ломаку, АТ "Чернігівобленерго" та поліцію Чернігівської області.
За словами міського голови Чернігова Олександра Ломаки, ворог цілив у будинки, школи та інфраструктуру міста.
Унаслідок атаки є постраждалі та один загиблий. Голова міста висловив співчуття родині жертви й подякував рятувальникам і медикам за роботу в осередках ураження.
За словами Ломаки, це вже другий нічний удар по місту за кілька діб.
Через пошкодження енергооб'єкта в Ніжинському районі без електропостачання залишилися 54 тисячі абонентів - у місті Ніжин та прилеглому районі.
Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, повідомляє "Чернігівобленерго".
Минулої доби ворог атакував Чернігівщину безпілотниками одразу в кількох районах.
Втім, Чернігівщина - не єдиний регіон, який потерпає від нічних атак. Як повідомляло РБК-Україна, лише за одну добу окупанти завдали 725 ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Є загиблі та поранені.
