На Черниговщине 54 тысячи человек остались без света из-за атаки РФ

Ночью россияне ударили по Чернигову и Нежинскому району. В результате атаки есть погибший и раненые, обесточены 54 тысячи абонентов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Чернигова Александра Ломаку, АО "Черниговоблэнерго" и полицию Черниговской области.
По словам городского головы Чернигова Александра Ломаки, враг целился в дома, школы и инфраструктуру города.
В результате атаки есть пострадавшие и один погибший. Глава города выразил соболезнования семье жертвы и поблагодарил спасателей и медиков за работу в очагах поражения.
По словам Ломаки, это уже второй ночной удар по городу за несколько суток.
Из-за повреждения энергообъекта в Нежинском районе без электроснабжения остались 54 тысячи абонентов - в городе Нежин и прилегающем районе.
Энергетики уже начали восстановительные работы, сообщает "Черниговоблэнерго".
За прошедшие сутки враг атаковал Черниговщину беспилотниками сразу в нескольких районах.
Впрочем, Черниговщина - не единственный регион, который страдает от ночных атак. Как сообщало РБК-Украина, только за одни сутки оккупанты нанесли 725 ударов по Запорожью и Запорожскому району. Есть погибшие и раненые.
Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что полная оккупация Украины при нынешних темпах унесла бы более 122 миллионов жизней и длилась бы около 183 лет. Однако Россия не отказывается от своих планов.