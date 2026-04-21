На Черниговщине 54 тысячи человек остались без света из-за атаки РФ

Удар по Чернигову

По словам городского головы Чернигова Александра Ломаки, враг целился в дома, школы и инфраструктуру города.

В результате атаки есть пострадавшие и один погибший. Глава города выразил соболезнования семье жертвы и поблагодарил спасателей и медиков за работу в очагах поражения.

По словам Ломаки, это уже второй ночной удар по городу за несколько суток.

54 тысячи человек без света из-за атаки РФ

Фото: в полиции показали воронку от удара РФ (facebook.com/policechernigivshchini)

Из-за повреждения энергообъекта в Нежинском районе без электроснабжения остались 54 тысячи абонентов - в городе Нежин и прилегающем районе.

Энергетики уже начали восстановительные работы, сообщает "Черниговоблэнерго".

Атаки дронов по всей области

За прошедшие сутки враг атаковал Черниговщину беспилотниками сразу в нескольких районах.