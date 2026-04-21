На Черниговщине 54 тысячи человек остались без света из-за атаки РФ

10:32 21.04.2026 Вт
В результате атаки есть жертвы и раненые. Мэр Чернигова заявляет о чрезвычайно тяжелых для региона днях
aimg Елена Чупровская
Фото: Нежин и Чернигов атаковали ночью: первые подробности ударов (facebook.com DSNS.GOV.UA)

Ночью россияне ударили по Чернигову и Нежинскому району. В результате атаки есть погибший и раненые, обесточены 54 тысячи абонентов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Чернигова Александра Ломаку, АО "Черниговоблэнерго" и полицию Черниговской области.

Удар по Чернигову

По словам городского головы Чернигова Александра Ломаки, враг целился в дома, школы и инфраструктуру города.

В результате атаки есть пострадавшие и один погибший. Глава города выразил соболезнования семье жертвы и поблагодарил спасателей и медиков за работу в очагах поражения.

По словам Ломаки, это уже второй ночной удар по городу за несколько суток.

54 тысячи человек без света из-за атаки РФ

На Черниговщине 54 тысячи человек остались без света из-за атаки РФФото: в полиции показали воронку от удара РФ (facebook.com/policechernigivshchini)

Из-за повреждения энергообъекта в Нежинском районе без электроснабжения остались 54 тысячи абонентов - в городе Нежин и прилегающем районе.

Энергетики уже начали восстановительные работы, сообщает "Черниговоблэнерго".

Атаки дронов по всей области

За прошедшие сутки враг атаковал Черниговщину беспилотниками сразу в нескольких районах.

  • В Корюковском районе дрон попал во двор жилого дома - 46-летний хозяин получил ранение.
  • В одном из сел Менской общины из-за атаки возник пожар: сгорели дом и баня.
  • В Понорницкой громаде Новгород-Северского района повреждено несколько частных домохозяйств.

Впрочем, Черниговщина - не единственный регион, который страдает от ночных атак. Как сообщало РБК-Украина, только за одни сутки оккупанты нанесли 725 ударов по Запорожью и Запорожскому району. Есть погибшие и раненые.

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что полная оккупация Украины при нынешних темпах унесла бы более 122 миллионов жизней и длилась бы около 183 лет. Однако Россия не отказывается от своих планов.

