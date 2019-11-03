В Черкасской области произошло ДТП с грузовиком, есть жертвы

В Черкасской области в ночь на 3 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу местной патрульной полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, вблизи Благодатного произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2111 и грузовика. Предварительно установлено, что водитель автомобиля не придерживался безопасной скорости движения и дистанции.

В результате столкновения транспортных средств погиб водитель и пассажир легкогового автомобиля. Тела погибших из поврежденного автомобиля освобождали спасатели. Погибшими оказались жители Черкасс в возрасте 50 и 40 лет.

Напомним, 29 октября в Волынской области произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2109 и грузовика Scania. Водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество в движении грузовику, чем спровоцировал ДТП. Жертвами аварии стали 3 человека, все погибшие были жителями области.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области на дороге Киев-Симферополь произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка легкового автомобиля.