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В Волынской области произошло ДТП с грузовиком, есть жертвы

Новости » Происшествия    30.10.2019 - 10:39
В Волынской области произошло ДТП с грузовиком, есть жертвы
Фото: на месте ДТП в Волынской области (vl.npu.gov.ua)

В результате происшествия погибли 3 человека

В Волынской области на автодороге сообщением Ковель-Жовква произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По данным правоохранителей, вечером 29 октября вблизи села Литовеж легковой автомобиль ВАЗ 2109 не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовиком Scania, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения транспортных средств 43-летний водитель и двое пассажиров ВАЗ, 45-ти и 29-ти лет, погибли на месте. Все погибшие были жителями Волынской области.

Отмечается, что по факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц. Сейчас расследуются все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Харьковской области на дороге Киев-Симферополь произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка легкового автомобиля.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли 3 человека. По информации полиции, среди жертв ДТП был ребенок.

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