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В Харьковской области грузовик столкнулся с легковушкой, есть жертва

Новости » Происшествия    27.10.2019 - 17:39
В Харьковской области грузовик столкнулся с легковушкой, есть жертва
Фото с места аварии (kh.dsns.gov.ua)

Авария произошла на трассе Киев-Симферополь

В Нововодолажском районе Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла пассажирка лешковушки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла утром, 27 октября на трассе Харьков-Симферополь, где столкнулись грузовик ЗИЛ и ВАЗ 21099. В результате ДТП грузовик перевернулся, а передняя часть ВАЗ превратилась в груду металлолома. От полученных травм пассажирка легковушки 1958 года рождения скончалась на месте. Чтобы достать тело из-под обломков, спасателям пришлось применить спецсредства. Водитель ВАЗа получил травмы и был доставлен в больницу. Причины столкновения будут устанавливать сотрудники полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 27 октября, в Киеве на Харьковском шоссе произошла авария, в результате которой пострадали четверо человек. Столкнулись два такси, в которых находились пассажиры.

Также РБК-Украина сообщало, что в Хмельницкой области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли 3 человека, среди жертв был ребенок.

В Киеве столкнулись два такси, есть пострадавшие В Хмельницкой области в ДТП погибла семья
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