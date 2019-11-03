У Черкаській області сталося ДТП з вантажівкою, є жертви

У Черкаській області в ніч на 3 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та легкового автомобіля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місцевої патрульної поліції в Facebook.

За даними правоохоронців, поблизу Благодатного сталося зіткнення легкового автомобіля ВАЗ-2111 та вантажівки. Попередньо встановлено, що водій автомобіля не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції.

В результаті зіткнення транспортних засобів загинув водій та пасажир легкогового автомобіля. Тіла загиблих з пошкодженого автомобіля звільняли рятувальники. Загиблими виявилися жителі Черкас, віком 50 та 40 років.

Нагадаємо, 29 жовтня у Волинській області сталося зіткнення легкового автомобіля ВАЗ-2109 та вантажівки Scania. Водій легкового автомобіля не надав перевагу в русі вантажівці, чим спричинив ДТП. Жертвами аварії стали 3 людини, всі загиблі були жителями області.

Також РБК-Україна писало, що у Харківській області на дорозі Київ-Сімферополь сталося зіткнення вантажівки з легковим автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула пасажирка легкового автомобіля.