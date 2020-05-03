В Черкассах на улицах появились Нацгвардия и военная техника

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В городе усилили патрулирование

В Черкассах на фоне скандала вокруг ослабление карантина в городе вечером 3 мая на улицах появилась Нацгвардия и военная техника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Станислава Коломийца в Facebook.

Он сообщил, что допрос мэра Черкасс Анатолия Бондаренко в полиции перенесли на неопределенный срок, "очевидно, испугавшись массовой акции".

"Прошло еще несколько часов, и вечером на черкасских улицах появилась техника Нацгвардии, полностью набитая бойцами. Одну из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что "патрулируют". Эй! Я в Черкассах уже 7 месяцев и КрАЗами мой район не патрулируют!", - написал Коломиец.

НА ЧЕРКАССКИХ УЛИЦАХ НАЦГВАРДИЯ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА Центральная власть напугана, и делает глупость за глупостью. Сегодня днем я опубликовал призыв к людям прийти завтра под Главное управление Нацполіції в Черкасской области, где должен был состояться допрос городского головы Анатолий Бондаренко, и выразить ему свою поддержку. Сотни людей были готовы приехать, чтобы засвидетельствовать свою солидарность. Мне звонили, писали из всех уголков Украины. Однако менее чем через час после моей публикации допрос отменили, «перенеся на неопределенный срок» - очевидно испугались массовой акции. Хотя абсолютно ничего незаконного или, упаси Боже, агрессивного, никто не планировал. Прошло еще несколько часов, и вечером на черкасских улицах появилась техника Нацгвардии, полностью набитая бойцами. Одну из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что «патрулируют». Эй! Я в Черкассах уже 7 месяцев и КрАЗами мой район не патрулируют! Вам не запугать Черкассы! Приженіть хоть танки! Это город свободных людей и справедливого порядка. Так было, есть и будет. ПРОШУ РЕПОСТ! Украина должна это знать! Опубликовано Станиславом Коломийцем Воскресенье, 3 мая 2020 г.

Напомним, 1 мая президент Владимир Зеленский передал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко "огненный привет" от правоохранительных органов и пригрозил юридической ответственностью за нарушение карантина. До этого полиция открыла уголовное производство из-за решения городского совета об ослаблении карантина, а глава МВД Арсен Аваков заявил, что городской голова "заигрался".

Позже Анатолий Бондаренко заявил, что город будет оказывать сопротивление в случае уголовного преследования за решение о досрочном ослабление карантина.

РБК-Украина писало, что Бондаренко уверен, что сообщения с угрозами ему посылал именно заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, поскольку знаком с ним. В ОП отрицают, что Трофимов угрожал мэру Черкасс. У Зеленского утверждают, что мэр Черкасс стал жертвой пранка и сделал поспешные выводы.