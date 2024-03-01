В Черкаській області повістки виписують цілодобово, окрім комендантської години

Як відзначив Скрипник, до положення про ТЦК внесли зміни щодо графіка роботи.

"Згідно з цими змінами ТЦК працюють цілодобово за формулою 24/7. Повістки вручаються цілодобово, окрім комендантської години. Також, якщо військовозобов'язаний сам прибув в нічний час до ТЦК - ми йому надаємо повну консультацію, виписуємо повістку і пропонуємо прийти зранку", - пояснив він.

Зокрема Скрипник додав, що випадків, коли військовозобов'язані самостійно прибували в нічний час - було п'ять.

"Ми працюємо, у нас працюють групи, які відповідають за ті чи інші напрямки життєдіяльності територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Кожна група може надати консультацію з будь-якого питання", - додав заступник начальника Черкаського обласного ТЦК та СП.

Новий законопроєкт про мобілізацію

30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правил виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, а також щодо обмежень для ухилянтів і не тільки.

Як розповів спікер Верховної ради Руслан Стефанчук, народні депутати мають 14 днів між першим й другим читанням законопроєкту про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.