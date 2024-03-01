В Черкасской области ТЦК работают 24/7, но в комендантский час "не оформляют"

Как отметил Скрипник, в положение о ТЦК внесли изменения относительно графика работы.

"Согласно этим изменениям ТЦК работают круглосуточно по формуле 24/7. Повестки вручаются круглосуточно, кроме комендантского часа. Также, если военнообязанный сам прибыл в ночное время в ТЦК - мы ему предоставляем полную консультацию, выписываем повестку и предлагаем прийти утром", - пояснил он.

В частности Скрипник добавил, что случаев, когда военнообязанные самостоятельно прибывали в ночное время - было пять.

"Мы работаем, у нас работают группы, которые отвечают за те или иные направления жизнедеятельности территориального центра комплектования и социальной поддержки. Каждая группа может предоставить консультацию по любому вопросу", - добавил заместитель начальника Черкасского областного ТЦК и СП.

Новый законопроект о мобилизации

30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Документом, в частности, предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правил выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, а также ограничения для уклонистов и не только.

Как рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, у народных депутатов есть 14 дней между первым и вторым чтением законопроекта о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.