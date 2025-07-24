Черкаси оговтуються після ракетного удару: кількість постраждалих зросла (відео)

Обстріл України у ніч на 24 липня

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни Російська Федерація регулярно обстрілює українську територію. Для атак терористи застосовують ракети різних типів, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБ).

Ніч на 24 липня не стала виключенням. Як повідомляв Офіс генерального прокурора, лише Одесу атакували більше 30 дронів.

Відомо, що окупанти вдарили по історичному центру міста: спалахнули пожежі, зокрема було пошкоджено пам'ятки архітектури та ринок "Привоз" в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Рятувальники своєю чергою показали, як в Одесі горить ринок "Привоз" після атаки РФ.

Крім того, під атаку потрапили й Черкаси.

А вдень російські військові вдарили й по Харкову. Наразі там вже більше ніж 30 постраждалих, а найменшій з них лише 28 днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.