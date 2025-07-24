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Черкаси оговтуються після ракетного удару: кількість постраждалих зросла (відео)

Фото: росіяни атакували Черкаси (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Каріна Левицька

Після масованої ракетної атаки на житлові райони Черкас 25 липня кількість постраждалих зросла до 12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"Черкаси оговтуються після наймасштабнішої атаки. Відразу чотири крилаті ракети РФ спрямувала на наш обласний центр. Вдосвіта. На звичайні житлові райони", - повідомив він.

 

За словами Табурця, станом на зараз побільшало травмованих.

"До медиків загалом звернулись уже 12 людей. Із забоями, різаними ранами, переломами. На щастя, тяжких немає", - пояснив він.

Водночас зауважив, що на місцях працюють усі потрібні служби.

"Ми в постійній координації, щоб максимально швидко виконати першочергові роботи", - підсумував начальник Черкаської ОВА.

Обстріл України у ніч на 24 липня

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни Російська Федерація регулярно обстрілює українську територію. Для атак терористи застосовують ракети різних типів, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБ).

Ніч на 24 липня не стала виключенням. Як повідомляв Офіс генерального прокурора, лише Одесу атакували більше 30 дронів.

Відомо, що окупанти вдарили по історичному центру міста: спалахнули пожежі, зокрема було пошкоджено пам'ятки архітектури та ринок "Привоз" в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Рятувальники своєю чергою показали, як в Одесі горить ринок "Привоз" після атаки РФ.

Крім того, під атаку потрапили й Черкаси.

А вдень російські військові вдарили й по Харкову. Наразі там вже більше ніж 30 постраждалих, а найменшій з них лише 28 днів.

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ЧеркасиВійна Росії проти України