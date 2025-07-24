Удар по Харкову: кількість поранених стрімко зростає, серед них дитина

Унаслідок російського удару керованими авіабомбами по Харкову кількість постраждалих зросла до більш як 20 людей. Серед них - 10-річна дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та заяву голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"На жаль, кількість поранених може зростати. Рятувальна операція триває. Лікарі оперативно надають усім допомогу", - повідомив глава ОВА,

Станом на зараз, за даними Синєгубова , знову збільшилась кількість постраждалих. Загалом, він розповів, що стало відомо про 23 постраждалих.

Влучання зафіксовані по швейному підприємству та поруч із житловим будинком.

Тим часом Терехов повідомив, що удар завдано керованими авіабомбами по Шевченківському району Харкова.

Як повідомив Синєгубов серед постраждалих в Харкові є 10-річна дівчинка, яка внаслідок ворожих ударів отримала гостру реакцію на стрес.

Удар по Харкову 24 липня

Російські війська зранку 24 липня в черговий раз вдарили КАБами по Харкову. За попередніми даними, зафіксоване влучання поблизу житлової забудови.

Влучання КАБу відбулось поряд з багатоповерховим будинком. На місці горять близько 15 авто.

Варто зазначити, що з перших днів повномасштабного вторгнення російські військові чи не щодня завдають комбінованих ударів по Харкову.

Більше про удари росіян КАБами по Харкову та про методи протидії ворожій зброї, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Удар по Одесі 24 липня

Зауважимо, що цієї ночі на тлі чергової атаки безпілотників в Одеській ОВА повідомили про роботу ППО, а у місті прогриміли вибухи.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по історичному центру. В місті спалахнули пожежі.

Було пошкоджено зокрема пам'ятки архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, під удар потрапив відомий у всьому світі Приморський бульвар. Рятувальники своєю чергою показали, як в Одесі горить ринок "Привоз" після атаки РФ.

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