Масована атака на Одесу: РФ вночі вдарила понад 30 дронами

В ніч на 24 липня російські терористи застосували проти Одеси більше 30 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Внаслідок атаки постраждали четверо людей .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора.

"Наразі триває огляд місць подій, встановлюється повний обсяг пошкоджень та масштаби руйнувань. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки", - пише Офіс генерального прокурора.

Також терористи пошкодили об'єкти історичної забудови в центрі Одеси, зокрема пам’яток архітектури, які перебувають під охороною ЮНЕСКО.

Обстріл України у ніч на 24 липня

З початку повномасштабної війни російські війська не припиняють обстріли українських населених пунктів. Ворог застосовує широкий арсенал - від ракет різних типів і керованих авіабомб до артилерії та дронів. Особливо активно окупанти використовують безпілотники, запускаючи їх практично щоночі.

Як розповів президент Володимир Зеленський, цієї ночі ворог застосував:

103 дрони, серед яких більшість "Шахеди";

чотири ракети.

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