Масована атака на Одесу: РФ вночі вдарила понад 30 дронами
В ніч на 24 липня російські терористи застосували проти Одеси більше 30 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Внаслідок атаки постраждали четверо людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора.
Під час обстрілу ворог атакував цивільну інфраструктуру міста:
- пошкоджень зазнала дев’ятиповерхова житлова будівля, у якій зруйновані квартири з 5-го по 8-й поверхи;
- пошкоджено офісні приміщення, автозаправну станцію (АЗС), двоповерхову будівлю та торговельні павільйони на ринку "Привоз".
Також терористи пошкодили об'єкти історичної забудови в центрі Одеси, зокрема пам’яток архітектури, які перебувають під охороною ЮНЕСКО.
"Наразі триває огляд місць подій, встановлюється повний обсяг пошкоджень та масштаби руйнувань. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки", - пише Офіс генерального прокурора.
Обстріл України у ніч на 24 липня
З початку повномасштабної війни російські війська не припиняють обстріли українських населених пунктів. Ворог застосовує широкий арсенал - від ракет різних типів і керованих авіабомб до артилерії та дронів. Особливо активно окупанти використовують безпілотники, запускаючи їх практично щоночі.
Як розповів президент Володимир Зеленський, цієї ночі ворог застосував:
- 103 дрони, серед яких більшість "Шахеди";
- чотири ракети.
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