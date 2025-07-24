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Масована атака на Одесу: РФ вночі вдарила понад 30 дронами

Четвер 24 липня 2025 11:42
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Масована атака на Одесу: РФ вночі вдарила понад 30 дронами Фото: наслідки обстрілу Одеси (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В ніч на 24 липня російські терористи застосували проти Одеси більше 30 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора.

Під час обстрілу ворог атакував цивільну інфраструктуру міста:

  • пошкоджень зазнала дев’ятиповерхова житлова будівля, у якій зруйновані квартири з 5-го по 8-й поверхи;
  • пошкоджено офісні приміщення, автозаправну станцію (АЗС), двоповерхову будівлю та торговельні павільйони на ринку "Привоз".

Також терористи пошкодили об'єкти історичної забудови в центрі Одеси, зокрема пам’яток архітектури, які перебувають під охороною ЮНЕСКО.

"Наразі триває огляд місць подій, встановлюється повний обсяг пошкоджень та масштаби руйнувань. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки", - пише Офіс генерального прокурора.

    Обстріл України у ніч на 24 липня

    З початку повномасштабної війни російські війська не припиняють обстріли українських населених пунктів. Ворог застосовує широкий арсенал - від ракет різних типів і керованих авіабомб до артилерії та дронів. Особливо активно окупанти використовують безпілотники, запускаючи їх практично щоночі.

    Як розповів президент Володимир Зеленський, цієї ночі ворог застосував:

    • 103 дрони, серед яких більшість "Шахеди";
    • чотири ракети.

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