Черкассы оправляются после ракетного удара: количество пострадавших возросло (видео)

После массированной ракетной атаки на жилые районы Черкасс 25 июля количество пострадавших возросло до 12.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.
"Черкассы приходят в себя после масштабной атаки. Сразу четыре крылатые ракеты РФ направила на наш областной центр. На рассвете. На обычные жилые районы", - сообщил он.
По словам Табурца, по состоянию на сейчас увеличилось количество травмированных.
"К медикам в целом обратились уже 12 человек. С ушибами, резаными ранами, переломами. К счастью, тяжелых нет", - пояснил он.
В то же время отметил, что на местах работают все необходимые службы.
"Мы в постоянной координации, чтобы максимально быстро выполнить первоочередные работы", - подытожил начальник Черкасской ОВА.
Заметим, что с начала полномасштабной войны Российская Федерация регулярно обстреливает украинскую территорию. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБ).
Ночь на 24 июля не стала исключением. Как сообщал Офис генерального прокурора, только Одессу атаковали более 30 дронов.
Известно, что оккупанты ударили по историческому центру города: вспыхнули пожары, в частности были повреждены памятники архитектуры и рынок "Привоз" в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.
Спасатели в свою очередь показали, как в Одессе горит рынок "Привоз" после атаки РФ.
Кроме того, под атаку попали и Черкассы.
А днем российские военные ударили и по Харькову. Сейчас там уже более 30 пострадавших, а самой маленькой из них всего 28 дней.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.