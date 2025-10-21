В Черкасской области поврежден трансформатор после атаки РФ: часть жителей без света

Фото: в Черкасской области поврежден трансформатор после атаки РФ (facebook.com DSNSCV)

Сегодня ночью, 21 октября, под прицелом россиян находилась критическая инфраструктура в Черкасской области. Обломками сбитых дронов поврежден уличный трансформатор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

По словам Табурца, Силы обороны отбили часть атаки и сбили три российских беспилотника, однако обломки нанесли повреждения в Смелянской громаде. Там был поврежден уличный трансформатор, из-за чего более полутора сотен абонентов остались без света. Также фиксируются последствия для жилой инфраструктуры, продолжается обследование повреждений. Пострадавших нет. Спасатели оперативно ликвидировали пожар на объекте инфраструктуры, подробности из соображений безопасности не разглашаются. Все соответствующие службы продолжают работу.