В Черкасской области поврежден трансформатор после атаки РФ: часть жителей без света
Сегодня ночью, 21 октября, под прицелом россиян находилась критическая инфраструктура в Черкасской области. Обломками сбитых дронов поврежден уличный трансформатор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.
По словам Табурца, Силы обороны отбили часть атаки и сбили три российских беспилотника, однако обломки нанесли повреждения в Смелянской громаде.
Там был поврежден уличный трансформатор, из-за чего более полутора сотен абонентов остались без света.
Также фиксируются последствия для жилой инфраструктуры, продолжается обследование повреждений.
Пострадавших нет. Спасатели оперативно ликвидировали пожар на объекте инфраструктуры, подробности из соображений безопасности не разглашаются.
Все соответствующие службы продолжают работу.
Обстрел Украины 21 октября
Напомним, в ночь на вторник, 21 октября, войска РФ в очередной раз запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед".
После серии взрывов в Смеле Черкасской области 21 октября изменено движение пригородных рейсов.
Также сегодня ночью враг нанес массированный комбинированный удар по северному региону Украины. Там зафиксированы попадания в энергообъекты.
По данным ОВА, за прошедшие сутки россияне атаковали Черниговскую область 51 воздушной целью. Было зафиксировано 2 баллистические ракеты и 49 беспилотников типа "Шахед".
Кроме того, окупанты запустили по Харькову авиабомбы. В результате обстрела повреждено более десятка домов и известно о пострадавших.