У Черкасах, Полтаві та Запоріжжі пролунали вибухи на тлі атаки дронів

О 00:28 військові повідомили про рух ударних безпілотників в напрямку міста Полтава.

Про вибухи у Черкасах очевидці повідомили о 00:17, а в Полтаві вибухи було чути о 00:30.

Крім того, місцеві пабліки повідомили про повторні вибухи в Полтаві о 00:33.

О 00:37 повідомлялося про рух ще одного "Шахеда" на Полтаву з півночі.

Оновлено 00:45

О 00:44 кореспонденти Суспільного повідомили про вибух у Запоріжжі.

О 00:45 у Полтаві знову пролунав вибух.

Оновлено 00:48

За даними моніторингових пабліків, у Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській області та в Запоріжжі - дорозвідка по ворожих БпЛА.