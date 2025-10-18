В Черкассах, Полтаве и Запорожье прозвучали взрывы на фоне атаки дронов

В 00:28 военные сообщили о движении ударных беспилотников в направлении города Полтава.

О взрывах в Черкассах очевидцы сообщили в 00:17, а в Полтаве взрывы были слышны в 00:30.

Кроме того, местные паблики сообщили о повторных взрывах в Полтаве в 00:33.

В 00:37 сообщалось о движении еще одного "Шахеда" на Полтаву с севера.

Обновлено в 00:45

В 00:44 корреспонденты Суспільного сообщили о взрыве в Запорожье.

В 00:45 в Полтаве снова прогремел взрыв.

Обновлено 00:48

По данным мониторинговых пабликов, в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской области и в Запорожье - доразведка по вражеским БпЛА.