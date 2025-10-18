В Черкассах, Полтаве и Запорожье прозвучали взрывы на фоне атаки дронов

В Полтаве, Черкассах и Запорожье были слышны взрывы. Города атаковали российские ударные беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Суспільне.
В 00:28 военные сообщили о движении ударных беспилотников в направлении города Полтава.
О взрывах в Черкассах очевидцы сообщили в 00:17, а в Полтаве взрывы были слышны в 00:30.
Кроме того, местные паблики сообщили о повторных взрывах в Полтаве в 00:33.
В 00:37 сообщалось о движении еще одного "Шахеда" на Полтаву с севера.
В 00:44 корреспонденты Суспільного сообщили о взрыве в Запорожье.
В 00:45 в Полтаве снова прогремел взрыв.
По данным мониторинговых пабликов, в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской области и в Запорожье - доразведка по вражеским БпЛА.
В ночь на 18 октября российские захватчики атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Также сообщается об угрозе применения баллистических ракет.
Вечером 17 октября захватчики массированно ударили беспилотниками по городу Чугуев в Харьковской области. В городе прозвучали более десяти взрывов.
Кроме того, утром в пятницу враг атаковал дронами железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области. Из-за обстрела пострадал машинист локомотива.