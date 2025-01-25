В Черкассах из-за российской дроновую атаку частично пропал свет
Черкассы и область этой ночью подверглись вражеской воздушной атаке с применением беспилотников. Вследствие российского обстрела есть частичное обесточивание, в частности жителей областного центра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.
Чиновник рассказал, что под прицелом россиян была критическая инфраструктура Черкасской области.
Он также отметил, что последствия дронового удара уточняются.
"Сейчас обесточена часть абонентов, в частности, в областном центре. Все службы работают", - передал глава ОВА.
Руководитель администрации добавил, что больше информации о последствиях атаки "Шахедов" будет обнародовано позже.
Отметим, что этой ночью черкасские паблики писали о взрывах, которые были слышны около 01:15 и еще позже. В то время над регионом фиксировались вражеские ударные беспилотники.
Ночная атака "Шахедов"
Напомним, вечером накануне, 24 января, был зафиксирован запуск российскими захватчиками нескольких групп дронов-камикадзе в сторону Украины для очередной воздушной атаки. В ряде областей объявили тревогу из-за угрозы ударов "Шахедами".
Также сообщалось, что уже ночью 25 января в Киеве были слышны взрывы на фоне вражеской атаки с применением беспилотников.
Позже также стало известно, что из-за атаки "Шахедов" в Киевской области в двух районах был поврежден жилой многоэтажный дом, и произошел пожар производственного предприятия. Обошлось без пострадавших.
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