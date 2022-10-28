UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Черговий виток репресій. Херсонців попередили про рейди окупантів на патріотів

Фото: херсонців попередили про рейди окупантів на патріотів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники планують провести рейди у Херсоні, аби відшукати патріотів України, які не покинули окуповане місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

"Після закінчення поточної фази переселення жителів правобережної Херсонщини, орки планують проведення низки рейдів у Херсоні. Головна мета - виявлення серед людей, що відмовилися виїжджати, тих, хто має активну патріотичну позицію", - написав він.

За його словами, все це загорнуте в обгортку контртерористичної діяльності. При цьому насправді йдеться про черговий виток репресій.

Соболевський закликав жителів Херсону дотримуватись максимальної обережності та мінімізувати перебування поза оселями.

Нагадаємо, нещодавно окупанти посилили фільтрацію в Херсонській області.

У Херсоні також закрили частину торгових точок та аптек, обмежили постачання та скоротили медичні установи.

При цьому в Україні не виключили, що Росія, ймовірно, готує провокації на території Херсона та області. Окупанти можливо самі обстріляють місто та область, звинувативши в цьому ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна Росії проти України