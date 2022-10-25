Окупанти посилюють фільтрацію в Херсонській області: в облраді розповіли про деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram .

"І звісно, продовжується агітація за "евакуацію" аби наші люди погоджувались на депортацію до РФ", - додав Соболевський.

За словами Соболевського, наразі посилено режим фільтраційних заходів, обмежено рух громадського транспорту та проводяться обшуки авто і будівель. Також з’явилася інформація, що найближчими днями планується змінити час комендантської години. Тепер вона стане більшою.

19 жовтня так званий "голова" Херсонської області Володимир Сальдо заявив про заборону в'їзду в Херсонський регіон в найближчі 7 днів через нібито "підготовку Києвом масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС". Посилаючись на це місцевим мешканцям окупанти почали надсилати СМС-повідомлення про "евакуацію".

В Україні не виключили, що Росія, ймовірно, готує провокації на території Херсона та області. Російські окупанти можливо самі обстріляють місто та область, звинувативши в цьому ЗСУ. З цього приводу жителів Херсона та області просять підготувати укриття через можливі провокації російських військових. Також громадян закликали запастися водою та їжею на кілька діб.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що повідомленнями про "'евакуацію" та "удар" ЗСУ окупанти хочуть залякати жителів Херсонської області, але ця тактика досить примітивна.

Своєю чергою радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти можуть евакуюватися з Херсона, щоб зберегти піхоту для боїв за Донецьку область або вивести ключовий персонал з-під ударів для утримання плацдарму напередодні вирішальних боїв.

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