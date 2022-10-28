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Очередной виток репрессий. Херсонцев предупредили о рейдах оккупантов на патриотов

Фото: херсонцев предупредили о рейдах оккупантов на патриотов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские захватчики планируют провести рейды в Херсоне, чтобы найти патриотов Украины, которые не покинули оккупированный город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

"По окончании текущей фазы переселения жителей правобережной Херсонской области, орки планируют проведение ряда рейдов в Херсоне. Главная цель - выявление среди людей, которые отказались уезжать тех, кто занимает активную патриотическую позицию", - написал он.

По его словам, все это завернуто в обертку контртеррористической деятельности. При этом на самом деле речь идет об очередном витке репрессий.

Соболевский призвал жителей Херсона соблюдать максимальную осторожность и минимизировать пребывание вне домов.

Напомним, недавно оккупанты усилили фильтрацию в Херсонской области.

В Херсоне также закрыли часть торговых точек и аптек, ограничили поставки и сократили медицинские учреждения.

При этом в Украине не исключили, что Россия предположительно готовит провокации на территории Херсона и области. Оккупанты, возможно, сами обстреляют город и область, обвинив в этом ВСУ.

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ХерсонВойна России против Украины