Окупанти у Херсоні закривають аптеки та магазини, аби мешканці покинули місто

Російські окупанти у Херсоні закрили частину торгових точок та аптек, обмежили постачання та скоротили медичні установи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram .

"При цьому, більшість наших людей відмовляється від "евакуації", очікуючи на деокупацію міста", - пояснив Соболевський.

За словами Соболевського, росіяни прагнуть максимально ускладнити умови існування населення міста, що змушує людей виїжджати з нього. Він підкреслив, що окупанти закривають частину аптек, обмежують постачання та скорочують місцеві медичні установи. Все це відбувається на тлі створеної атмосфери страху за допомогою фейків про можливі руйнування міста ЗСУ.

Нагадаємо, що нещодавно окупанти посилили фільтрацію в Херсонській області.

19 жовтня так званий "голова" Херсонської області Володимир Сальдо заявив про заборону в'їзду в Херсонський регіон в найближчі 7 днів через нібито "підготовку Києвом масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС". Посилаючись на це місцевим мешканцям окупанти почали надсилати СМС-повідомлення про "евакуацію".

В Україні не виключили, що Росія, ймовірно, готує провокації на території Херсона та області. Російські окупанти можливо самі обстріляють місто та область, звинувативши в цьому ЗСУ. З цього приводу жителів Херсона та області просять підготувати укриття через можливі провокації російських військових. Також громадян закликали запастися водою та їжею на кілька діб.

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