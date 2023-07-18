Черговий витік даних. Пентагон помилково надсилав мільйони листів партнеру Росії

США помилково відправляли мільйони електронних листів американських військових до Малі. Частина з них містили надсекретну інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

У чому полягала помилка

Зазначається, що проблема виникла через введення ".ML" замість ".MIL" для домену адреси електронної пошти, який отримував повідомлення.

Таким чином ця помилка призвела до втрати різних даних. Йдеться про паролі та дані про подорожі, податкові декларації та дипломатичні документи.

Поки що ці електронні листи потрапили до підрядника, якому доручено управляти національним доменом Малі. Але скоро контроль над доменом ".ML" повернеться уряду Малі, а він має зв'язки з РФ.

Хто виявив витік

Нідерландський підрядник Йоганнес Зуурб'є, який керує національним доменом Малі, зміг виявити витік листів.

Про цю проблему йому стало відомо ще 2014 року і він закликав Вашингтон поставитися до неї відповідально. Він уже зібрав близько 11 700 електронних листів, а минулої середи надійшло ще близько 1000 листів.

Яка інформація фігурувала в листах

У цих повідомленнях були викладені плани поїздки начальника штабу армії США генерала Джеймса Макконвілла в Індонезію.

Також ідеться про карти об'єктів, фотографії баз, документи, а також списки екіпажів кораблів.

Один електронний лист був відправлений від агента ФБР і стосувався можливих операцій Робочої партії Курдистану.

Позиція Пентагону

Представник Пентагону Тім Горман заявив, що Міноборони США усвідомлює цю проблему і серйозно ставиться до всіх несанкціонованих розголошень контрольованої інформації з питань національної безпеки.

Він додав, що електронні листи, надіслані з адреси ".MIL" на адресу ".ML", блокуються до того, як вони залишають домен ".mil".

Таким чином відправник отримує повідомлення, що він повинен підтвердити електронні адреси передбачуваних одержувачів. Це свідчить про те, що перенаправлені електронні листи могли надходити з особистих акаунтів американських військовослужбовців.

Інший скандал щодо витоку секретних даних США

Нагадаємо, навесні в мережу "злили" секретні документи США, в яких, зокрема, публікувалися дані про вторгнення РФ в Україну та підготовку ЗСУ до контрнаступу.

Через деякий час правоохоронці затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який займався приватною інтернет-групою під назвою Thug Shaker Central.

Пізніше, 19 травня, суддя окружного суду США Девід Хеннессі задовольнив клопотання уряду про ув'язнення фігуранта під варту. Тейшейра залишається у федеральній в'язниці.

У ході судового засідання 16 червня Тейшейру звинуватили в тому, що він ділився інформацією з користувачами соціальної мережі, які, як він знав, не мали права її отримувати.