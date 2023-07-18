Очередная утечка данных. Пентагон ошибочно отправлял миллионы писем партнеру России

США ошибочно отправляли миллионы электронных писем американских военных в Мали. Часть из них содержали сверхсекретную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

В чем заключалась ошибка

Отмечается, что проблема возникла из-за ввода ".ML" вместо ".MIL" для домена адреса электронной почты, который получал сообщение.

Таким образом эта ошибка привела к потере различных данных. Речь идет о паролях и данных о путешествиях, налоговых декларациях и дипломатических документах.

Пока что эти электронные письма попали к подрядчику, которому поручено управлять национальным доменом Мали. Но скоро контроль над доменом ".ML" вернется правительству Мали, а оно имеет связи с РФ.

Кто обнаружил утечку

Нидерландский подрядчик Йоханнес Зуурбье, который управляет национальным доменом Мали, смог обнаружить утечку писем.

Об этой проблеме ему стало известно еще в 2014 году и он призвал Вашингтон отнестись к ней ответственно. Он уже собрал около 11 700 электронных писем, а в прошлую среду поступило еще около 1000 писем.

Какая информация фигурировала в письмах

В этих сообщениях были изложены планы поездки начальника штаба армии США генерала Джеймса Макконвилла в Индонезию.

Также речь идет о картах объектов, фотографиях баз, документах, а также списках экипажей кораблей.

Одно электронное письмо было отправлено от агента ФБР и касалось возможных операций Рабочей партии Курдистана.

Позиция Пентагона

Представитель Пентагона Тим Горман заявил, что Минобороны США осознает эту проблему и серьезно относится ко всем несанкционированным разглашениям контролируемой информации по вопросам национальной безопасности.

Он добавил, что электронные письма, отправленные с адреса ".MIL" на адрес ".ML", блокируются до того, как они покидают домен ".mil".

Таким образом отправитель получает сообщение, что он должен подтвердить электронные адреса предполагаемых получателей. Это свидетельствует о том, что перенаправленные электронные письма могли поступать с личных аккаунтов американских военнослужащих.

Другой скандал об утечке секретных данных США

Напомним, весной в сеть "слили" секретные документы США, в которых, в частности, публиковались данные о вторжении РФ в Украину и подготовке ВСУ к контрнаступлению.

Через некоторое время правоохранители задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался гвардеец Джек Тейшейра, который занимался частной интернет-группой под названием Thug Shaker Central.

Позже, 19 мая, судья окружного суда США Дэвид Хеннесси удовлетворил ходатайство правительства о заключении фигуранта под стражу. Тейшейра остается в федеральной тюрьме.

В ходе судебного заседания 16 июня Тейшейру обвинили в том, что он делился информацией с пользователями социальной сети, которые, как он знал, не имели права ее получать.