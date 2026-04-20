UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні

Окупанти спробували прорватися через газову трубу на Курському напрямку (відео)

17:53 20.04.2026 Пн
2 хв
Сценарій ворожих атак залишається незмінним, як і їхній фінал
aimg Анастасія Никончук
Фото: російські військові (GettyImages)

Противник укотре спробував використати нестандартні шляхи та швидкісну техніку для проникнення в тил українських позицій, однак зіткнувся з підготовленою обороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Угруповання військ "Курськ" у мережі Facebook.

Провал інфільтрації через комунікації

Як повідомив офіційний речник 71-ї окремої єгерської десантної бригади ДШВ ЗС України, російські підрозділи знову зробили спробу прориву, обравши як маршрут газову трубу.

Цей метод, який ворог використовує не вперше, був доповнений маневром на легкому транспорті. Незважаючи на розрахунок на раптовість і швидкість, пересування груп було своєчасно зафіксовано засобами розвідки.

Робота десанту та суміжних підрозділів

Синхронні дії бійців 71-ї ОЄБр і підрозділів, що їх підтримують, дозволили оперативно купірувати загрозу.

Спроба інфільтрації була жорстко припинена ще на етапі розгортання сил противника.

Використання квадроциклів і мотоциклів не забезпечило окупантам очікуваної переваги: легка техніка стала зручною мішенню для українських захисників, перетворившись на купу металобрухту на підступах до рубежів.

Статистика втрат окупаційних сил

Підсумок цієї вилазки виявився для штурмових груп противника катастрофічним. Під час швидкоплинного бою сили оборони завдали ворогові істотної шкоди в живій силі та техніці.

Підтверджені втрати ворога склали:

  • Ліквідовані: 35 осіб особового складу.

  • Поранені: 17 бійців противника.

  • Техніка: знищено 3 мотоцикли та 4 квадроцикли.

Подібна тактика "малих груп на колесах" продовжує демонструвати свою неефективність при зустрічі з професійно вибудуваною ешелонованою обороною українських десантників.

Ситуація на цій ділянці фронту залишається під повним контролем ЗСУ.

Нагадуємо, що на південній ділянці фронту силами української оборони було успішно знищено російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС "Солнцепек".

Зазначимо, що вперше зафіксовано інцидент точкового полювання із застосуванням реактивних модифікацій безпілотників "Шахед", які російська сторона спрямувала для фізичного усунення українського експерта в галузі радіотехнологій із позивним "Флеш".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
