Оккупанты попытались прорваться через газовую трубу на Курском направлении (видео)

Противник в очередной раз попытался использовать нестандартные пути и скоростную технику для проникновения в тыл украинских позиций, однако столкнулся с подготовленной обороной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Группировки войск "Курск" в сети Facebook.
Как сообщил официальный спикер 71-й отдельной егерской десантной бригады ДШВ ВС Украины, российские подразделения снова предприняли попытку прорыва, выбрав в качестве маршрута газовую трубу.
Этот метод, который враг использует не впервые, был дополнен маневром на легком транспорте. Несмотря на расчет на внезапность и скорость, передвижение групп было своевременно зафиксировано средствами разведки.
Синхронные действия бойцов 71-й ОЕБр и поддерживающих их подразделений позволили оперативно купировать угрозу.
Попытка инфильтрации была жестко пресечена еще на этапе развертывания сил противника.
Использование квадроциклов и мотоциклов не обеспечило оккупантам ожидаемого преимущества: легкая техника стала удобной мишенью для украинских защитников, превратившись в груду металлолома на подступах к рубежам.
Итог этой вылазки оказался для штурмовых групп противника катастрофическим. В ходе скоротечного боя силы обороны нанесли врагу существенный урон в живой силе и технике.
Подтвержденные потери врага составили:
Ликвидированные: 35 человек личного состава.
Раненые: 17 бойцов противника.
Техника: уничтожены 3 мотоцикла и 4 квадроцикла.
Подобная тактика "малых групп на колесах" продолжает демонстрировать свою неэффективность при встрече с профессионально выстроенной эшелонированной обороной украинских десантников.
Ситуация на данном участке фронта остается под полным контролем ВСУ.
