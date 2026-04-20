Окупанти спробували прорватися через газову трубу на Курському напрямку (відео)

Противник укотре спробував використати нестандартні шляхи та швидкісну техніку для проникнення в тил українських позицій, однак зіткнувся з підготовленою обороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Угруповання військ "Курськ" у мережі Facebook.

Провал інфільтрації через комунікації

Як повідомив офіційний речник 71-ї окремої єгерської десантної бригади ДШВ ЗС України, російські підрозділи знову зробили спробу прориву, обравши як маршрут газову трубу.

Цей метод, який ворог використовує не вперше, був доповнений маневром на легкому транспорті. Незважаючи на розрахунок на раптовість і швидкість, пересування груп було своєчасно зафіксовано засобами розвідки.

Робота десанту та суміжних підрозділів

Синхронні дії бійців 71-ї ОЄБр і підрозділів, що їх підтримують, дозволили оперативно купірувати загрозу.

Спроба інфільтрації була жорстко припинена ще на етапі розгортання сил противника.

Використання квадроциклів і мотоциклів не забезпечило окупантам очікуваної переваги: легка техніка стала зручною мішенню для українських захисників, перетворившись на купу металобрухту на підступах до рубежів.

Статистика втрат окупаційних сил

Підсумок цієї вилазки виявився для штурмових груп противника катастрофічним. Під час швидкоплинного бою сили оборони завдали ворогові істотної шкоди в живій силі та техніці.

Підтверджені втрати ворога склали:

Ліквідовані: 35 осіб особового складу.

Поранені: 17 бійців противника.

Техніка: знищено 3 мотоцикли та 4 квадроцикли.

Подібна тактика "малих груп на колесах" продовжує демонструвати свою неефективність при зустрічі з професійно вибудуваною ешелонованою обороною українських десантників.

Ситуація на цій ділянці фронту залишається під повним контролем ЗСУ.