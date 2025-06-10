Черги в минулому? У сервісних центрах МВС змінили алгоритм онлайн-запису

Е-запис до сервісних центрів МВС: що змінилось

У ГСЦ розповіли, що для покращення здійснення онлайн-запису на послуги сервісних центрів МВС, було внесено зміни в систему Е-запис:

відтепер крайньою для запису датою є 21-й день, який стає доступний кожного нового дня о 06:00 годині ранку;

послідовність кроків при реєстрації в Е-записі було змінено (для зручності відвідувачів).

Як записатись до сервісного центру МВС: алгоритм дій

Для того, щоб записатись до сервісного центру МВС онлайн, необхідно:

перейти на сайт Головного сервісного центру МВС;

клікнути на кнопку Е-запису внизу сторінки;

авторизуватись у системі для отримання послуг;

обрати необхідну послугу;

обрати найзручніший для вас сервісний центр МВС.

Громадянам пояснили, що при цьому на карті з'являється перелік сервісних центрів МВС по всій країні, в який особа може спланувати візит.

За наявності вільних записів - сервісний центр МВС позначається зеленим "кружечком", за відсутності - сірим.

Після цього відображається календар - там жирним шрифтом виділено дати, на які можна здійснити хоча б один запис.

Скільки записів можна зробити: ліміти

Згідно з інформацією ГСЦ МВС, кількість записів для громадян є лімітованою:

для фізичної особи - доступно 4 реєстрації через Е-запис на місяць;

для юридичних осіб - встановлений ліміт у 4 записи на поточний день.

Зазначається, що ліміти на кількість доступних реєстрацій обнуляються системою автоматично:

фізичним особам - з настанням нового календарного місяця;

юридичним особам - з настанням нової доби.

Обмеження для тих, хто складає іспити

Українцям розповіли також, що діють обмеження щодо інтервалу записів на послуги зі складання іспитів.

"Якщо громадянин не склав теоретичний чи практичний іспит, наступна спроба доступна не раніше, ніж через 10 календарних днів, котрі обраховуються починаючи з наступного дня після складання іспиту", - пояснили громадянам.

Отже, з огляду на зазначене, інтервал запису на іспит складає не менше 10 днів.

"Тобто якщо запис здійснено, наприклад, 10 червня, то наступний запис можливо здійснити не раніше, ніж на 21 червня", - зауважили у ГСЦ МВС.

При спробі здійснити запис раніше 10 днів, на екрані виведеться повідомлення "Інтервал запису на складання іспиту складає менше 10 календарних днів".

Водночас у разі скасування такого запису з будь-яких причин (самостійно, автоскасування у зв'язку з неявкою або скасування адміністратором):

10-денне обмеження знімається;

можливість повторної реєстрації на іспит поновлюється.

Як потрапити у сервісний центр "день у день"

Для того, щоб отримати ту чи іншу послугу "день у день", можна скористатись реєстрацією на місці - через термінал, розташований у сервісному центрі МВС.

"У день звернення громадянин реєструється в терміналі самообслуговування та цього ж дня отримує послугу", - уточнили в ГСЦ МВС.

Ліміт реєстрацій через термінал також визначений:

для фізичних осіб - 4 впродовж місяця;

для юридичних осіб - не більше 6 реєстрацій на день.

Чи враховується скасований візит у "ліміти"

У ГСЦ МВС розповіли, що часто трапляються випадки, коли громадяни скасовують свої записи.

"Звертаємо увагу, що скасовані записи також враховуються у загальну кількість записів, доступних на місяць для фізичних і на добу - для юридичних осіб", - наголосили у прес-службі установи.

Якщо кількість записів перевищено, на екрані виводиться повідомлення:

"Вами перевищено ліміт реєстрацій на поточний місяць" - для фізичних осіб;

"Вами перевищено ліміт реєстрацій на поточний день" - для юридичних осіб.

Коли та як скасовується запис до сервісного центру

Українцям нагадали, що скасовувати записи - якщо з якихось причин громадянин не може прибути в сервісний центр МВС для отримання послуги - важливо своєчасно.

При цьому відбувається це у різний спосіб (залежно від обставин):

самостійно - через онлайн-сервіс (у системі Е-запис не пізніше, ніж за 2 години до часу отримання послуги, вказаного під час реєстрації);

- через онлайн-сервіс (у системі Е-запис не пізніше, ніж за 2 години до часу отримання послуги, вказаного під час реєстрації); адміністратором - у разі встановлення обставин, що унеможливлюють надання послуг (наприклад якщо громадянин звернувся для отримання послуги з неповним пакетом документів, або у разі виявлення розбіжностей інформації, зазначеної у записі, з відомостями, які містяться в документах);

- у разі встановлення обставин, що унеможливлюють надання послуг (наприклад якщо громадянин звернувся для отримання послуги з неповним пакетом документів, або у разі виявлення розбіжностей інформації, зазначеної у записі, з відомостями, які містяться в документах); автоматично - у зв'язку з неявкою до робочого місця адміністратора (тоді відбувається автоскасування запису системою).

Кому можуть заблокувати Е-запис та що робити

У деяких випадках система може блокувати можливість е-запису для отримання послуг у сервісних центрах МВС.

Так, якщо фізична особа впродовж місяця здійснювала 4 реєстрації та не з'являвся до робочого місця, за яким мала даватися послуга, подальша можливість здійснення запису за допомогою онлайн-сервісу заблокується.

"Можливість здійснення онлайн-реєстрації поновлюється за умови особистого звернення клієнта до сервісного центру МВС, куди було здійснено останній запис онлайн", - пояснили громадянам.

Як працює Е-запис під час повітряної тривоги

Під час оголошення сигналу "повітряна тривога" надання послуг (у тому числі - виклик до робочих місць) у сервісних центрах МВС призупиняється.

При цьому після оголошення сигналу відбою обслуговування продовжується з того запису, на якому зупинилися під час тривоги.