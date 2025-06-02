Залишилось два дні: у МВС нагадали, хто з водіїв може втратити номерний знак і що робити

Серед автовласників існує практика залишати номерні знаки на відповідальне зберігання в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ (МВС). Однак якщо дехто з них не оплатить цю послугу найближчими днями - ризикує їх втратити.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.

Навіщо потрібне відповідальне зберігання номера

Відповідальне зберігання номерних знаків - зручна послуга для тих, хто хоче перезакріпити свої номерні знаки після, наприклад, продажу авто, на інший транспортний засіб.

Надається вона територіальними сервісними центрами МВС.

Номерний знак, залишений на платне зберігання, можна закріпити за родичами власника - дітьми, іншим із подружжя чи батьками (за умови документального підтвердження таких родинних відносин відповідно до законодавства).

Водночас передати номерні знаки, які знаходяться на відповідальному зберіганні, до інших територіальних сервісних центрів МВС, не можна.

До якого числа потрібно оплатити послугу

Згідно з інформацією ГСЦ МВС, з 29 травня 2025 року роботу реєстрів Національної інформаційної системи було повноцінно відновлено (після технічного обслуговування).

З огляду на це автовласникам до 3 червня 2025 року потрібно:

здійснити оплату за відповідальне зберігання номерних знаків, термін зберігання яких закінчився під час технічного обслуговування реєстрів (впродовж 24-28 травня 2025 року включно);

надати відповідні платіжні документи до сервісного центру МВС.

"У разі відсутності відповідної оплати, такі номерні знаки, починаючи з 4 червня 2025 року, підлягатимуть знищенню", - наголосили у прес-службі ГСЦ МВС.

Як продовжити термін зберігання номерних знаків онлайн

Для того, щоб продовжити термін зберігання номерних знаків віддалено, послугу можна оплатити онлайн:

зайти на сайт Головного сервісного центру МВС;

перейти у Кабінет водія;

авторизуватись у ньому (за допомогою електронного підпису, BankID або "Дія.Підпис");

обрати послугу продовження терміну зберігання;

обрати номерний знак;

визначити термін зберігання;

підтвердити правильність даних;

оплатити послугу;

переконатись, що заявку було відправлено.

Як продовжити термін зберігання номерних знаків (інфографіка: hsc.gov.ua)

Насамкінець варто зазначити, що:

автовласник самостійно обирає термін, упродовж якого номерний знак зберігатиметься у сервісному центрі МВС;

вартість послуги - 10,80 гривень за одну добу (з урахуванням ПДВ).

"Звертаємо увагу, що номерні знаки за зверненням власників можливо перезакріплювати за іншими транспортними засобами, придбаними власником", - підсумували у ГСЦ МВС.