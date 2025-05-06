МВС готує нові правила: здати на водійське посвідчення стане складніше

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Документ вже оприлюднений на офіційному порталі для громадського обговорення і чекає на формальне ухвалення.

Теоретичний іспит залишиться без змін, але основна увага тепер зосереджена на вдосконаленні практичних навичок водіння.

Водійське посвідчення в Україні

Ми писали раніше, якщо початківець за цей період порушив ПДР більше ніж двічі, водієві доведеться повторно складати теоретичний і практичний іспити.

Зазначимо, що 89 країн світу українське водійське посвідчення визнають. А 44 країни (від Австралії, Алжиру та Аргентини до Єгипту, Індії, Кіпру та Лесото) вимагають від водіїв з України наявності міжнародного посвідчення.

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