У сервісних центрах МВС запрацювала нова система запису: як отримати послуги
Від учорашнього дня, 18 лютого, в Україні стартував перший етап впровадження нової системи е-запису до сервісних центрів МВС. Онлайн-запис громадян для отримання послуг за новою системою запрацював у 53 установах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України у Facebook.
Як записатись до сервісних центрів МВС онлайн
Українцям розповіли, що перший етап впровадження нової системи е-запису запрацював у 53 сервісних центрах МВС.
Наголошується, що це - один із ключових компонентів системного перезавантаження робочих процесів.
"У перший день роботи системи зареєструвалися 39 громадян. Найбільша кількість реєстрацій - для отримання послуги зі складання практичного іспиту", - уточнили в МВС.
Зазначається, що серед безумовних переваг нової системи:
- повна автоматизація керування;
- унеможливлення сторонніх втручань.
Слоти для реєстрації в новому е-записі генеруються на три тижні вперед. При цьому система щодня генеруватиме слоти на наступну дату.
Тобто 18 лютого відкрився запис для отримання послуг на 11 березня, а 19 лютого - на 12 березня.
"Для тих, хто отримуватиме послуги до 11 березня, потрібно реєструватися у попередню систему е-запису", - уточнили в МВС.
Для того, щоб зареєструватись у новій системі е-запису (та отримати в подальшому необхідні послуги), потрібно:
- перейти на сайт Головного сервісного центру МВС за посиланням;
- пройти електронну ідентифікацію;
- вказати необхідні для реєстрації персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, е-mail);
- обрати бажану послугу;
- обрати сервісний центр МВС, який надаватиме послугу;
- вказати дату та час (із числа доступних).
Варто зазначити, що попередній запис можливо здійснити лише чотири рази на місяць.
Допис МВС України (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у сервісних центрах МВС відновили одну з найпопулярніших серед українців послуг.
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