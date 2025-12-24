UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Черги на кордоні 24 грудня: де найбільше скупчення транспорту перед Різдвом

Яка ситуація із навантаженням пасажиропотоку на кордоні 24 грудня (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Вранці 24 грудня на окремих пунктах пропуску на українському кордоні фіксуються черги транспорту, однак вони незначні. Найбільше скупчення авто зафіксоване на виїзді до Словаччини, водночас на кордоні з Польщею проїзд відбувається без суттєвих затримок.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Держприкордонслужби у Telegram.

Ситуація на кордоні з Польщею

За даними ДПСУ станом на 9:30, на польському напрямку зафіксовано таке навантаження:

  • "Устилуг" - 10 авто;
  • "Краковець" - 12 автобусів;
  • "Шегині" - 7 автобусів.

Завантаження на кордоні з Польщею (інфографіка ДПС) 

Черги на кордоні зі Словаччиною

На словацькому напрямку найбільше скупчення транспорту:

  • "Малий Березний" - 20 авто;
  • "Ужгород" - 25 авто.

Завантаження на кордоні зі Словаччиною (інфографіка ДПС)

Ситуація на інших напрямках

Угорщина:

  • "Лужанка" - 5 авто;
  • "Вилок" - 10 авто.

Румунія та Молдова: станом на ранок 24 грудня черг не зафіксовано.

Завантаження на кордоні з Угорщиною (інфографіка ДПС)

Де перевіряти актуальні черги

Оперативну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску на всіх напрямках можна перевірити за допомогою інтерактивної карти Держмитної служби за посиланням.

