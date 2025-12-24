Черги на кордоні 24 грудня: де найбільше скупчення транспорту перед Різдвом

Вранці 24 грудня на окремих пунктах пропуску на українському кордоні фіксуються черги транспорту, однак вони незначні. Найбільше скупчення авто зафіксоване на виїзді до Словаччини, водночас на кордоні з Польщею проїзд відбувається без суттєвих затримок.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Держприкордонслужби у Telegram.
За даними ДПСУ станом на 9:30, на польському напрямку зафіксовано таке навантаження:
На словацькому напрямку найбільше скупчення транспорту:
Угорщина:
Румунія та Молдова: станом на ранок 24 грудня черг не зафіксовано.
Оперативну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску на всіх напрямках можна перевірити за допомогою інтерактивної карти Держмитної служби за посиланням.
