Очереди на границе 24 декабря: где самое большое скопление транспорта перед Рождеством

Какая ситуация с нагрузкой пассажиропотока на границе 24 декабря (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Утром 24 декабря на отдельных пунктах пропуска на украинской границе фиксируются очереди транспорта, однако они незначительные. Самое большое скопление авто зафиксировано на выезде в Словакию, а вот на границе с Польшей проезд происходит без существенных задержек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Госпогранслужбы в Telegram.

Ситуация на границе с Польшей

По данным ГПСУ по состоянию на 9:30, на польском направлении зафиксирована такая нагрузка:

  • "Устилуг" - 10 авто;
  • "Краковец" - 12 автобусов;
  • "Шегини" - 7 автобусов.

Загрузка на границе с Польшей (инфографика ГПС)

Очереди на границе со Словакией

На словацком направлении самое большее скопление транспорта:

  • "Малый Березный" - 20 авто;
  • "Ужгород" - 25 авто.

Загрузка на границе со Словакией (инфографика ДПС)

Ситуация на других направлениях

Венгрия:

  • "Лужанка" - 5 авто;
  • "Вилок" - 10 авто.

Румыния и Молдова: по состоянию на утро 24 декабря очередей не зафиксировано.

Загрузка на границе с Венгрией (инфографика ГПС)

Где проверять актуальные очереди

Оперативную информацию о загруженности пунктов пропуска на всех направлениях можно проверить с помощью интерактивной карты Гостаможенной службы по ссылке.

