Черги на кордоні 24 грудня: де найбільше скупчення транспорту перед Різдвом

Вранці 24 грудня на окремих пунктах пропуску на українському кордоні фіксуються черги транспорту, однак вони незначні. Найбільше скупчення авто зафіксоване на виїзді до Словаччини, водночас на кордоні з Польщею проїзд відбувається без суттєвих затримок.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Держприкордонслужби у Telegram .

Оперативну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску на всіх напрямках можна перевірити за допомогою інтерактивної карти Держмитної служби за посиланням .

Завантаження на кордоні з Угорщиною (інфографіка ДПС)

Румунія та Молдова: станом на ранок 24 грудня черг не зафіксовано.

Завантаження на кордоні зі Словаччиною (інфографіка ДПС)

Завантаження на кордоні з Польщею (інфографіка ДПС)

За даними ДПСУ станом на 9:30, на польському напрямку зафіксовано таке навантаження:

Читайте також про те, хто має право на проїзд через кордон без черг.

Раніше ми писали про те, як уникнути черг на кордоні під час свят.