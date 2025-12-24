Черги на кордоні 24 грудня: де найбільше скупчення транспорту перед Різдвом
Вранці 24 грудня на окремих пунктах пропуску на українському кордоні фіксуються черги транспорту, однак вони незначні. Найбільше скупчення авто зафіксоване на виїзді до Словаччини, водночас на кордоні з Польщею проїзд відбувається без суттєвих затримок.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Держприкордонслужби у Telegram.
Ситуація на кордоні з Польщею
За даними ДПСУ станом на 9:30, на польському напрямку зафіксовано таке навантаження:
- "Устилуг" - 10 авто;
- "Краковець" - 12 автобусів;
- "Шегині" - 7 автобусів.
Завантаження на кордоні з Польщею (інфографіка ДПС)
Черги на кордоні зі Словаччиною
На словацькому напрямку найбільше скупчення транспорту:
- "Малий Березний" - 20 авто;
- "Ужгород" - 25 авто.
Завантаження на кордоні зі Словаччиною (інфографіка ДПС)
Ситуація на інших напрямках
Угорщина:
- "Лужанка" - 5 авто;
- "Вилок" - 10 авто.
Румунія та Молдова: станом на ранок 24 грудня черг не зафіксовано.
Завантаження на кордоні з Угорщиною (інфографіка ДПС)
Де перевіряти актуальні черги
Оперативну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску на всіх напрямках можна перевірити за допомогою інтерактивної карти Держмитної служби за посиланням.
