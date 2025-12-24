ua en ru
Черги на кордоні 24 грудня: де найбільше скупчення транспорту перед Різдвом

Середа 24 грудня 2025 12:38
Черги на кордоні 24 грудня: де найбільше скупчення транспорту перед Різдвом Яка ситуація із навантаженням пасажиропотоку на кордоні 24 грудня (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Вранці 24 грудня на окремих пунктах пропуску на українському кордоні фіксуються черги транспорту, однак вони незначні. Найбільше скупчення авто зафіксоване на виїзді до Словаччини, водночас на кордоні з Польщею проїзд відбувається без суттєвих затримок.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Держприкордонслужби у Telegram.

Ситуація на кордоні з Польщею

За даними ДПСУ станом на 9:30, на польському напрямку зафіксовано таке навантаження:

  • "Устилуг" - 10 авто;
  • "Краковець" - 12 автобусів;
  • "Шегині" - 7 автобусів.

Черги на кордоні з ПольщеюЗавантаження на кордоні з Польщею (інфографіка ДПС)

Черги на кордоні зі Словаччиною

На словацькому напрямку найбільше скупчення транспорту:

  • "Малий Березний" - 20 авто;
  • "Ужгород" - 25 авто.

Уранці 24 грудня на окремих пунктах пропуску на українському кордоні зібралися черги транспортуЗавантаження на кордоні зі Словаччиною (інфографіка ДПС)

Ситуація на інших напрямках

Угорщина:

  • "Лужанка" - 5 авто;
  • "Вилок" - 10 авто.

Румунія та Молдова: станом на ранок 24 грудня черг не зафіксовано.

На яких пунктах пропуску утворилися чергиЗавантаження на кордоні з Угорщиною (інфографіка ДПС)

Де перевіряти актуальні черги

Оперативну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску на всіх напрямках можна перевірити за допомогою інтерактивної карти Держмитної служби за посиланням.

Читайте також про те, хто має право на проїзд через кордон без черг.

Раніше ми писали про те, як уникнути черг на кордоні під час свят.

