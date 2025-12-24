Очереди на границе 24 декабря: где самое большое скопление транспорта перед Рождеством
Утром 24 декабря на отдельных пунктах пропуска на украинской границе фиксируются очереди транспорта, однако они незначительные. Самое большое скопление авто зафиксировано на выезде в Словакию, а вот на границе с Польшей проезд происходит без существенных задержек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Госпогранслужбы в Telegram.
Ситуация на границе с Польшей
По данным ГПСУ по состоянию на 9:30, на польском направлении зафиксирована такая нагрузка:
- "Устилуг" - 10 авто;
- "Краковец" - 12 автобусов;
- "Шегини" - 7 автобусов.
Загрузка на границе с Польшей (инфографика ГПС)
Очереди на границе со Словакией
На словацком направлении самое большее скопление транспорта:
- "Малый Березный" - 20 авто;
- "Ужгород" - 25 авто.
Загрузка на границе со Словакией (инфографика ДПС)
Ситуация на других направлениях
Венгрия:
- "Лужанка" - 5 авто;
- "Вилок" - 10 авто.
Румыния и Молдова: по состоянию на утро 24 декабря очередей не зафиксировано.
Загрузка на границе с Венгрией (инфографика ГПС)
Где проверять актуальные очереди
Оперативную информацию о загруженности пунктов пропуска на всех направлениях можно проверить с помощью интерактивной карты Гостаможенной службы по ссылке.
