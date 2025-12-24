ua en ru
Ср, 24 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

Очереди на границе 24 декабря: где самое большое скопление транспорта перед Рождеством

Среда 24 декабря 2025 12:38
UA EN RU
Очереди на границе 24 декабря: где самое большое скопление транспорта перед Рождеством Какая ситуация с нагрузкой пассажиропотока на границе 24 декабря (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Утром 24 декабря на отдельных пунктах пропуска на украинской границе фиксируются очереди транспорта, однако они незначительные. Самое большое скопление авто зафиксировано на выезде в Словакию, а вот на границе с Польшей проезд происходит без существенных задержек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Госпогранслужбы в Telegram.

Ситуация на границе с Польшей

По данным ГПСУ по состоянию на 9:30, на польском направлении зафиксирована такая нагрузка:

  • "Устилуг" - 10 авто;
  • "Краковец" - 12 автобусов;
  • "Шегини" - 7 автобусов.

Черги на кордоні з ПольщеюЗагрузка на границе с Польшей (инфографика ГПС)

Очереди на границе со Словакией

На словацком направлении самое большее скопление транспорта:

  • "Малый Березный" - 20 авто;
  • "Ужгород" - 25 авто.

Уранці 24 грудня на окремих пунктах пропуску на українському кордоні зібралися черги транспортуЗагрузка на границе со Словакией (инфографика ДПС)

Ситуация на других направлениях

Венгрия:

  • "Лужанка" - 5 авто;
  • "Вилок" - 10 авто.

Румыния и Молдова: по состоянию на утро 24 декабря очередей не зафиксировано.

На яких пунктах пропуску утворилися чергиЗагрузка на границе с Венгрией (инфографика ГПС)

Где проверять актуальные очереди

Оперативную информацию о загруженности пунктов пропуска на всех направлениях можно проверить с помощью интерактивной карты Гостаможенной службы по ссылке.

Читайте также о том, кто имеет право на проезд через границу без очередей.

Ранее мы писали о том, как избежать очередей на границе во время праздников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба Рождество Граница с Украиной
Новости
Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана: полный список
Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана: полный список
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну