Очереди на границе 24 декабря: где самое большое скопление транспорта перед Рождеством

Утром 24 декабря на отдельных пунктах пропуска на украинской границе фиксируются очереди транспорта, однако они незначительные. Самое большое скопление авто зафиксировано на выезде в Словакию, а вот на границе с Польшей проезд происходит без существенных задержек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Госпогранслужбы в Telegram .

Оперативную информацию о загруженности пунктов пропуска на всех направлениях можно проверить с помощью интерактивной карты Гостаможенной службы по ссылке .

Румыния и Молдова: по состоянию на утро 24 декабря очередей не зафиксировано.

По данным ГПСУ по состоянию на 9:30, на польском направлении зафиксирована такая нагрузка:

Читайте также о том, кто имеет право на проезд через границу без очередей.

Ранее мы писали о том, как избежать очередей на границе во время праздников.