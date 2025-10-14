Черги у графіках відключень могли змінитись: що радять мешканцям Чернігівської області
У Чернігівській області продовжує діяти графік погодинних відключень електроенергії. При цьому обленерго провело перерозподіл абонентів між чергами - щоб збалансувати навантаження.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса у Facebook.
Що радять зробити місцевим мешканцям
Звітуючи про ситуацію в області, очільник ОДА нагадав, що напередодні ввечері у Ніжинському районі "ворог хвилею дронів атакував один з об'єктів цивільної інфраструктури", через що виникла пожежа (за ліквідацію якої взялись підрозділи ДСНС).
Посадовець повідомив також, що на Чернігівщині:
- тривають відновлювальні роботи на об'єктах енергетики;
- продовжують дію графіки погодинних відключень.
"Обленерго провело перерозподіл абонентів між чергами, щоб збалансувати навантаження, - варто перевірити, чи не змінився у вас номер черги", - наголосив Чаус.
Публікація Чауса (скриншот: facebook.com/Chaus.Viacheslav)
У прес-службі АТ "Чернігівобленерго" у Facebook підтвердили, що "через зміну конфігурації схеми електропостачання, було здійснено перерозподіл абонентів між чергами".
"Отож обов'язково перевірте свою - вона могла змінитися", - порадили місцевим мешканцям.
Уточнюється водночас, що в опублікованому графіку погодинних відключень (ГПВ) на 14 жовтня можливі зміни.
"Через зниження температури повітря споживання електроенергії в області значно зросло. Хоч енергетики й докладають максимум своїх зусиль, ситуація в енергомережі критична, тож впродовж дня можливі додаткові аварійні відключення, передбачити які зараз ми не можемо", - пояснили українцям.
Прогнозовані відключення на 14 жовтня (інфографіка: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)
Крім того, всіх абонентів просять бути максимально ощадливими.
"Зараз важлива кожна зекономлена кіловат-година", - наголосили в акціонерному товаристві.
Насамкінець у "Чернігівобленерго" нагадали, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
- на офіційному сайті АТ;
- у Viber-боті (ChOE);
- у Telegram-боті (ChOE-bot).
Повідомлення обленерго щодо відключень (скриншот: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)
