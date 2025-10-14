ua en ru
Очереди в графиках отключений могли измениться: что советуют жителям Черниговской области

Вторник 14 октября 2025 15:54
Очереди в графиках отключений могли измениться: что советуют жителям Черниговской области Абонентов "Черниговоблэнерго" перераспределили между очередями отключений света (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Черниговской области продолжает действовать график почасовых отключений электроэнергии. При этом облэнерго провело перераспределение абонентов между очередями - чтобы сбалансировать нагрузку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса в Facebook.

Что советуют сделать местным жителям

Отчитываясь о ситуации в области, глава ОГА напомнил, что накануне вечером в Нежинском районе "враг волной дронов атаковал один из объектов гражданской инфраструктуры", из-за чего возник пожар (за ликвидацию которого взялись подразделения ГСЧС).

Чиновник сообщил также, что на Черниговщине:

  • продолжаются восстановительные работы на объектах энергетики;
  • продолжают действие графики почасовых отключений.

"Облэнерго провело перераспределение абонентов между очередями, чтобы сбалансировать нагрузку, - стоит проверить, не изменился ли у вас номер очереди", - подчеркнул Чаус.

Очереди в графиках отключений могли измениться: что советуют жителям Черниговской областиПубликация Чауса (скриншот: facebook.com/Chaus.Viacheslav)

В пресс-службе АО "Черниговоблэнерго" в Facebook подтвердили, что "из-за изменения конфигурации схемы электроснабжения, было осуществлено перераспределение абонентов между очередями".

"Поэтому обязательно проверьте свою - она могла измениться", - посоветовали местным жителям.

Уточняется в то же время, что в опубликованном графике почасовых отключений (ГПО) на 14 октября возможны изменения.

"Из-за снижения температуры воздуха потребление электроэнергии в области значительно возросло. Хотя энергетики и прилагают максимум своих усилий, ситуация в энергосети критическая, поэтому в течение дня возможны дополнительные аварийные отключения, предсказать которые сейчас мы не можем", - объяснили украинцам.

Очереди в графиках отключений могли измениться: что советуют жителям Черниговской областиПрогнозируемые отключения на 14 октября (инфографика: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)

Кроме того, всех абонентов просят быть максимально экономными.

"Сейчас важен каждый сэкономленный киловатт-час", - подчеркнули в акционерном обществе.

В завершение в "Черниговоблэнерго" напомнили, что проверить информацию относительно очередей отключений ГПО и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Очереди в графиках отключений могли измениться: что советуют жителям Черниговской областиСообщение облэнерго насчет отключений (скриншот: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в некоторых областях Украины из-за российских атак на объекты энергетики вводят аварийные отключения света.

Между тем городские власти Чернигова из-за возможных длительных отключений света обратилась к жителям многоквартирных домов с важной просьбой.

Кроме того, мы объясняли, почему графики отключений электроэнергии в некоторых локациях не всегда совпадают с объявленными, свет может исчезать после того, как уже появился, а также зачем необходимо придерживаться информационной тишины.

Читайте также, где смотреть графики отключения света.

Чернигов Черниговская область Черниговоблэнерго Электроэнергия Инфраструктура Советы Атака дронов Отключения света Ракетная атака
