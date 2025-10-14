Очереди в графиках отключений могли измениться: что советуют жителям Черниговской области
В Черниговской области продолжает действовать график почасовых отключений электроэнергии. При этом облэнерго провело перераспределение абонентов между очередями - чтобы сбалансировать нагрузку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса в Facebook.
Что советуют сделать местным жителям
Отчитываясь о ситуации в области, глава ОГА напомнил, что накануне вечером в Нежинском районе "враг волной дронов атаковал один из объектов гражданской инфраструктуры", из-за чего возник пожар (за ликвидацию которого взялись подразделения ГСЧС).
Чиновник сообщил также, что на Черниговщине:
- продолжаются восстановительные работы на объектах энергетики;
- продолжают действие графики почасовых отключений.
"Облэнерго провело перераспределение абонентов между очередями, чтобы сбалансировать нагрузку, - стоит проверить, не изменился ли у вас номер очереди", - подчеркнул Чаус.
Публикация Чауса (скриншот: facebook.com/Chaus.Viacheslav)
В пресс-службе АО "Черниговоблэнерго" в Facebook подтвердили, что "из-за изменения конфигурации схемы электроснабжения, было осуществлено перераспределение абонентов между очередями".
"Поэтому обязательно проверьте свою - она могла измениться", - посоветовали местным жителям.
Уточняется в то же время, что в опубликованном графике почасовых отключений (ГПО) на 14 октября возможны изменения.
"Из-за снижения температуры воздуха потребление электроэнергии в области значительно возросло. Хотя энергетики и прилагают максимум своих усилий, ситуация в энергосети критическая, поэтому в течение дня возможны дополнительные аварийные отключения, предсказать которые сейчас мы не можем", - объяснили украинцам.
Прогнозируемые отключения на 14 октября (инфографика: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)
Кроме того, всех абонентов просят быть максимально экономными.
"Сейчас важен каждый сэкономленный киловатт-час", - подчеркнули в акционерном обществе.
В завершение в "Черниговоблэнерго" напомнили, что проверить информацию относительно очередей отключений ГПО и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
- на официальном сайте АО;
- в Viber-боте (ChOE);
- в Telegram-боте (ChOE-bot).
Сообщение облэнерго насчет отключений (скриншот: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)
