У чергах сотні авто: яка ситуація між Польщею та Білоруссю після відкриття кордону

Фото: Польща відкрила кордон з Білоруссю 25 вересня (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Польські прикордонники в ніч проти 25 вересня відкрили пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, у черзі на митне оформлення стоять сотні автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання РАР..

Працюють пункти пропуску "Брест - Тересполь" (для легкових автомобілів) і "Козловичі - Кукурики" (для вантажного транспорту), а також три залізничні пункти пропуску: "Гродно - Кузниця-Бялостоцька", "Свислоч - Семеновка" і "Брест - Тересполь".

Зокрема, на пункті пропуску для легкових автомобілів у Тересполі в черзі на виїзд з Польщі чекають приблизно 100 автомобілів. Це переважно автомобілі з білоруськими реєстраційними номерами. З білоруського боку, за даними місцевих служб, в електронній черзі, які бажають в'їхати до Польщі, зареєстровано понад три тисячі легкових автомобілів.

Фактична кількість автомобілів, які зараз стоять у черзі на кордоні з білоруського боку, невідома.

Однак на пункті пропуску Корощин на митне оформлення та виїзд з Польщі чекають приблизно 400 вантажівок. Черга тут утворювалася з раннього ранку середи 24 вересня, а до полудня вже чекало понад 200 вантажівок.

Польща закривала кордон з Білоруссю

Раніше премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що Польща країна закриє кордони з Білоруссю через спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025". Ці навчання були заплановані на період із 12 до 16 вересня, та проходили на білоруській території та окремо на полігонах у Росії.

Але пізніше Польща вирішила відновити роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

