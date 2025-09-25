RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В очередях сотни авто: какая ситуация между Польшей и Беларусью после открытия границы

Фото: Польша открыла границу с Беларусью 25 сентября (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Польские пограничники в ночь на 25 сентября открыли пункты пропуска на границе с Беларусью, в очереди на таможенное оформление стоят сотни автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание РАР.

Работают пункты пропуска "Брест - Тересполь" (для легковых автомобилей) и "Козловичи - Кукурики" (для грузового транспорта), а также три железнодорожных пункта пропуска: "Гродно - Кузница-Бялостоцкая", "Свислочь - Семеновка" и "Брест - Тересполь".

В частности, на пункте пропуска для легковых автомобилей в Тересполе в очереди на выезд из Польши ждут примерно 100 автомобилей. Это преимущественно автомобили с белорусскими регистрационными номерами. С белорусской стороны, по данным местных служб, в электронной очереди, желающих въехать в Польшу, зарегистрировано более трех тысяч легковых автомобилей.

Фактическое количество автомобилей, которые сейчас стоят в очереди на границе с белорусской стороны, неизвестно.

Однако на пункте пропуска Корощин на таможенное оформление и выезд из Польши ждут примерно 400 грузовиков. Очередь здесь образовывалась с раннего утра среды 24 сентября, а к полудню уже ждало более 200 грузовиков.

 

Польша закрывала границу с Беларусью

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что Польша страна закроет границы с Беларусью из-за совместных российско-беларусских учений "Запад-2025". Эти учения были запланированы на период с 12 по 16 сентября, и проходили на беларусской территории и отдельно на полигонах в России.

Но позже Польша решила возобновить работу пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьПольшаГраница с Беларусью