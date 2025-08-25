UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Без черг і паперів: як батькам отримати перші документи новонародженого "у кілька кліків"

Отримати перші держпослуги для новонародженого можна віддалено (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Сервіс електронних медичних висновків про народження дитини дозволяє батькам швидко та зручно оформити державні послуги для новонародженого - без черг або паперових довідок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Хто формує електронний висновок про народження

Громадянам нагадали, що сервіс електронних медичних висновків про народження дитини працює в Україні з 2020 року. Йдеться про цифровий документ, який формується:

  • лікарем:
  • безпосередньо після пологів;
  • в електронній системі охорони здоров'я.

Для чого потрібен такий електронний медвисновок

У МОЗ розповіли, що електронний висновок став ключовим інструментом, який дозволяє батькам швидко й зручно оформити державні послуги для новонародженого:

  • без черг;
  • без паперових довідок.

На його основі батьки мають можливість:

  • скористатися послугою "єМалятко" (комплексне оформлення основних документів і послуг для новонародженого за однією заявою);
  • зареєструвати дитину в органах Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

"Завдяки електронному медичному висновку про народження, батьки можуть оформити всі необхідні державні послуги в кілька кліків без черг та зайвого стресу", - наголосила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Скільки українців уже отримали послугу "єМалятко"

Станом на початок серпня поточного року вже понад 420 тисяч родин отримали послугу "єМалятко" через:

  • центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • органи ДРАЦС;
  • пологові будинки.

Ще понад 170 тисяч родин скористалися послугою самостійно - через портал "Дія".

За словами Карчевич, "єМалятко" - приклад того, як цифрові рішення "знімають бюрократичне навантаження з родин у найважливіший момент їхнього життя".

Як оформити основні документи для дитини

У МОЗ розповіли, що після пологів лікар пологового будинку формує електронний медичний висновок про народження - в електронній системі охорони здоров'я.

При цьому мати новонародженої дитини отримує повідомлення або інформаційну пам'ятку з номером цього документа.

"Він потрібен для подання заяви на комплексну послугу "єМалятко" або для безпосередньої реєстрації дитини в органах ДРАЦС", - зауважили у МОЗ.

Уточнюється, що подати заяву можна кількома способами:

  • самостійно - на порталі "Дія";
  • за допомогою адміністратора в пологовому будинку;
  • у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • в органах ДРАЦС.

Що відбувається після отримання свідоцтва про народження

У МОЗ пояснили, що після отримання свідоцтва про народження дитини автоматично відбувається:

  • реєстрація юного українця у Реєстрі пацієнтів електронної системи охорони здоров'я;
  • реєстрація зв'язку дитини з її законними представниками.

"Надалі це спрощує батькам подання декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги для дитини (педіатра чи сімейного лікаря)", - підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що виплати при народженні дитини збільшать до 50 тисяч гривень плюс 7 тисяч щомісяця.

Крім того, ми пояснювали, як можна зареєструвати факт народження дитини в Україні.

Читайте також, що дітям і батькам потрібно знати про перший паспорт громадянина України - в якому віці його необхідно оформлювати, як саме це зробити та чи потрібно платити за таку послугу.

єМаляткоДРАЦСпослугиЦПАУДіяДітиДокументиПоради батькамНародження дитини