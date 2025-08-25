Без черг і паперів: як батькам отримати перші документи новонародженого "у кілька кліків"

Хто формує електронний висновок про народження

Громадянам нагадали, що сервіс електронних медичних висновків про народження дитини працює в Україні з 2020 року. Йдеться про цифровий документ, який формується:

лікарем:

безпосередньо після пологів;

в електронній системі охорони здоров'я.

Для чого потрібен такий електронний медвисновок

У МОЗ розповіли, що електронний висновок став ключовим інструментом, який дозволяє батькам швидко й зручно оформити державні послуги для новонародженого:

без черг;

без паперових довідок.

На його основі батьки мають можливість:

скористатися послугою "єМалятко" (комплексне оформлення основних документів і послуг для новонародженого за однією заявою);

зареєструвати дитину в органах Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

"Завдяки електронному медичному висновку про народження, батьки можуть оформити всі необхідні державні послуги в кілька кліків без черг та зайвого стресу", - наголосила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Скільки українців уже отримали послугу "єМалятко"

Станом на початок серпня поточного року вже понад 420 тисяч родин отримали послугу "єМалятко" через:

центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

органи ДРАЦС;

пологові будинки.

Ще понад 170 тисяч родин скористалися послугою самостійно - через портал "Дія".

За словами Карчевич, "єМалятко" - приклад того, як цифрові рішення "знімають бюрократичне навантаження з родин у найважливіший момент їхнього життя".

Як оформити основні документи для дитини

У МОЗ розповіли, що після пологів лікар пологового будинку формує електронний медичний висновок про народження - в електронній системі охорони здоров'я.

При цьому мати новонародженої дитини отримує повідомлення або інформаційну пам'ятку з номером цього документа.

"Він потрібен для подання заяви на комплексну послугу "єМалятко" або для безпосередньої реєстрації дитини в органах ДРАЦС", - зауважили у МОЗ.

Уточнюється, що подати заяву можна кількома способами:

самостійно - на порталі "Дія";

за допомогою адміністратора в пологовому будинку;

у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

в органах ДРАЦС.

Що відбувається після отримання свідоцтва про народження

У МОЗ пояснили, що після отримання свідоцтва про народження дитини автоматично відбувається:

реєстрація юного українця у Реєстрі пацієнтів електронної системи охорони здоров'я;

реєстрація зв'язку дитини з її законними представниками.

"Надалі це спрощує батькам подання декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги для дитини (педіатра чи сімейного лікаря)", - підсумували в міністерстві.