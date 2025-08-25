Без черг і паперів: як батькам отримати перші документи новонародженого "у кілька кліків"

Сервіс електронних медичних висновків про народження дитини дозволяє батькам швидко та зручно оформити державні послуги для новонародженого - без черг або паперових довідок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
Громадянам нагадали, що сервіс електронних медичних висновків про народження дитини працює в Україні з 2020 року. Йдеться про цифровий документ, який формується:
У МОЗ розповіли, що електронний висновок став ключовим інструментом, який дозволяє батькам швидко й зручно оформити державні послуги для новонародженого:
На його основі батьки мають можливість:
"Завдяки електронному медичному висновку про народження, батьки можуть оформити всі необхідні державні послуги в кілька кліків без черг та зайвого стресу", - наголосила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
Станом на початок серпня поточного року вже понад 420 тисяч родин отримали послугу "єМалятко" через:
Ще понад 170 тисяч родин скористалися послугою самостійно - через портал "Дія".
За словами Карчевич, "єМалятко" - приклад того, як цифрові рішення "знімають бюрократичне навантаження з родин у найважливіший момент їхнього життя".
У МОЗ розповіли, що після пологів лікар пологового будинку формує електронний медичний висновок про народження - в електронній системі охорони здоров'я.
При цьому мати новонародженої дитини отримує повідомлення або інформаційну пам'ятку з номером цього документа.
"Він потрібен для подання заяви на комплексну послугу "єМалятко" або для безпосередньої реєстрації дитини в органах ДРАЦС", - зауважили у МОЗ.
Уточнюється, що подати заяву можна кількома способами:
У МОЗ пояснили, що після отримання свідоцтва про народження дитини автоматично відбувається:
"Надалі це спрощує батькам подання декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги для дитини (педіатра чи сімейного лікаря)", - підсумували в міністерстві.
