Півмільйона українських родин скористалися послугою "єМалятко": як її можна отримати

Все більше батьків обирають "єМалятко" замість традиційної реєстрації народження дитини у ДРАЦС. Оскільки ця послуга дозволяє їм оформити документи для своїх немовлят в режимі онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства соціальної політики України.

Вже більше півмільйона українських родин скористалися послугою "єМалятко" через портал "Дія". Зокрема, найбільша кількість заяв надходила з Київської, Дніпропетровської, Львівської та Одеської областей.

Що таке "єМалятко"

"єМалятко" - це комплексна послуга, яка дозволяє батькам отримати 9 державних послуг одразу після народження дитини. П’ять з них є обов'язковими, інші 4 - надаються на вибір. До базових послуг належать:

державна реєстрація народження дитини;

визначення походження дитини (інформація про матір та батька малюка);

реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

визначення належності дитини до громадянства України та присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів, що пришвидшить час підписання декларації з педіатром або сімейним лікарем.

Послуги на вибір:

грошова допомога при народженні дитини у розмірі 41 280 гривень;

реєстрація місця проживання дитини;

грошова допомога багатодітним сім’ям;

грошова компенсація за пакунок малюка у розмірі 6 300 гривень.

Як отримати послугу

Щоб отримати послугу "єМалятко" онлайн, вам необхідно:

Зареєструватися або авторизуватися на порталі "Дія" в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису. Заповнити онлайн-форму та вибрати додаткові послуги, які ви хочете замовити. Підписати заяву електронним підписом.

Щойно свідоцтво про народження буде готове, ви отримаєте лист на електронну пошту. Після чого вам треба буде забрати свідоцтво дитини у відділі державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Однак, це може зробити тільки той з батьків, хто підписував заяву.

Окрім цього, зареєструвати народження дитини й отримати відповідне свідоцтво можна офлайн - у ДРАЦС.