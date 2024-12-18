Півмільйона українських родин скористалися послугою "єМалятко": як її можна отримати
Все більше батьків обирають "єМалятко" замість традиційної реєстрації народження дитини у ДРАЦС. Оскільки ця послуга дозволяє їм оформити документи для своїх немовлят в режимі онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства соціальної політики України.
Вже більше півмільйона українських родин скористалися послугою "єМалятко" через портал "Дія". Зокрема, найбільша кількість заяв надходила з Київської, Дніпропетровської, Львівської та Одеської областей.
Що таке "єМалятко"
"єМалятко" - це комплексна послуга, яка дозволяє батькам отримати 9 державних послуг одразу після народження дитини. П’ять з них є обов'язковими, інші 4 - надаються на вибір. До базових послуг належать:
- державна реєстрація народження дитини;
- визначення походження дитини (інформація про матір та батька малюка);
- реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
- визначення належності дитини до громадянства України та присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
- внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів, що пришвидшить час підписання декларації з педіатром або сімейним лікарем.
Послуги на вибір:
- грошова допомога при народженні дитини у розмірі 41 280 гривень;
- реєстрація місця проживання дитини;
- грошова допомога багатодітним сім’ям;
- грошова компенсація за пакунок малюка у розмірі 6 300 гривень.
Як отримати послугу
Щоб отримати послугу "єМалятко" онлайн, вам необхідно:
- Зареєструватися або авторизуватися на порталі "Дія" в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису.
- Заповнити онлайн-форму та вибрати додаткові послуги, які ви хочете замовити.
- Підписати заяву електронним підписом.
Щойно свідоцтво про народження буде готове, ви отримаєте лист на електронну пошту. Після чого вам треба буде забрати свідоцтво дитини у відділі державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Однак, це може зробити тільки той з батьків, хто підписував заяву.
Окрім цього, зареєструвати народження дитини й отримати відповідне свідоцтво можна офлайн - у ДРАЦС.
Раніше ми писали, що Кабмін спростив процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження дитини за програмою "єМалятко". Зокрема, механізм виплат програми "єМалятко" вдосконалили у межах програми "Зимової єПідтримки".