Без очередей и бумаг: как родителям получить первые документы новорожденного "в несколько кликов"

Сервис электронных медицинских заключений о рождении ребенка позволяет родителям быстро и удобно оформить государственные услуги для новорожденного - без очередей или бумажных справок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Гражданам напомнили, что сервис электронных медицинских заключений о рождении ребенка работает в Украине с 2020 года. Речь идет о цифровом документе, который формируется:
В Минздраве рассказали, что электронное заключение стало ключевым инструментом, который позволяет родителям быстро и удобно оформить государственные услуги для новорожденного:
На его основе родители имеют возможность:
"Благодаря электронному медицинскому заключению о рождении, родители могут оформить все необходимые государственные услуги в несколько кликов без очередей и лишнего стресса", - подчеркнула заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.
По состоянию на начало августа текущего года уже более 420 тысяч семей получили услугу "єМалятко" через:
Еще более 170 тысяч семей воспользовались услугой самостоятельно - через портал "Дія".
По словам Карчевич, "єМалятко" - пример того, как цифровые решения "снимают бюрократическую нагрузку с семей в самый важный момент их жизни".
В Минздраве рассказали, что после родов врач роддома формирует электронное медицинское заключение о рождении - в электронной системе здравоохранения.
При этом мать новорожденного ребенка получает сообщение или информационную памятку с номером этого документа.
"Он нужен для подачи заявления на комплексную услугу "єМалятко" или для непосредственной регистрации ребенка в органах ГРАГС", - отметили в Минздраве.
Уточняется, что подать заявление можно несколькими способами:
В Минздраве объяснили, что после получения свидетельства о рождении ребенка автоматически происходит:
"В дальнейшем это упрощает родителям представление декларации о выборе врача первичной медицинской помощи для ребенка (педиатра или семейного врача)", - подытожили в министерстве.
