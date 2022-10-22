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На трасі Одеса-Рени перекинулася вантажівка: рух заблокований

Фото: ДТП на трасі Одеса-Рени сталося 22 жовтня 2022 (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На трасі Одеса-Рені поблизу с. Паланка заблокований рух в обидві сторони через аварію з вантажівкою, яка перекинулась. В результаті ДТП є травмовані.

Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку в Facebook Служби автомобільних доріг в Одеській області.

Поблизу с.Паланка, на 50 км автомобільної дороги М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) сталася дорожньо-транспортна пригода за участі великовантажного транспорту, що повністю заблокував рух. В результаті аварії є постраждалі.

Для відновлення проїзду на місці подій працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, бригада швидкої допомоги, представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та представники Державної прикордонної служби України.

Наразі рух в обидві сторони заблоковано.

Нагадаємо, раніше в Одеській області вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом.

Вранці 19 вересня в Одесі на вулиці Добровольського сталася ДТП. Водій автокрана влетів у маршрутку із пасажирами.

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ДТПОдеса