На трассе Одесса-Рени перевернулся грузовик: движение заблокировано

На трассе Одесса-Рени возле с. Паланка заблокировано движение в обе стороны из-за аварии с опрокинувшимся грузовиком. В результате ДТП есть травмированные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу в Facebook Службы автомобильных дорог в Одесской области.
Для возобновления проезда на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, бригада скорой помощи, представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и представители Государственной пограничной службы Украины.
В данный момент движение в обе стороны заблокировано.
Напомним, ранее в Одесской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом.
Утром 19 сентября в Одессе на улице Добровольского произошло ДТП. Водитель автокрана влетел в маршрутку с пассажирами.