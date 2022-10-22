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На трассе Одесса-Рени перевернулся грузовик: движение заблокировано

Фото: ДТП на трассе Одесса-Рени произошло 22 октября 2022 (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На трассе Одесса-Рени возле с. Паланка заблокировано движение в обе стороны из-за аварии с опрокинувшимся грузовиком. В результате ДТП есть травмированные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу в Facebook Службы автомобильных дорог в Одесской области.

Вблизи с. Паланка, на 50 км автомобильной дороги М-15 Одесса-Рени (на г. Бухарест) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного транспорта, полностью заблокировавшего движение. В результате аварии есть пострадавшие.

Для возобновления проезда на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, бригада скорой помощи, представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и представители Государственной пограничной службы Украины.

В данный момент движение в обе стороны заблокировано.

Напомним, ранее в Одесской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом.

Утром 19 сентября в Одессе на улице Добровольского произошло ДТП. Водитель автокрана влетел в маршрутку с пассажирами.

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ДТПОдесса