На трассе Одесса-Рени перевернулся грузовик: движение заблокировано

На трассе Одесса-Рени возле с. Паланка заблокировано движение в обе стороны из-за аварии с опрокинувшимся грузовиком. В результате ДТП есть травмированные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу в Facebook Службы автомобильных дорог в Одесской области.

Вблизи с. Паланка, на 50 км автомобильной дороги М-15 Одесса-Рени (на г. Бухарест) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного транспорта, полностью заблокировавшего движение. В результате аварии есть пострадавшие.

Для возобновления проезда на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, бригада скорой помощи, представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и представители Государственной пограничной службы Украины.

В данный момент движение в обе стороны заблокировано.