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В Одеській області вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом: 17 постраждалих

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Одеса, Четвер 29 вересня 2022 12:06
В Одеській області вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом: 17 постраждалих ДТП із 17 постраждалими сталася на трасі Одеса-Южне (od.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 29 вересня, на дорозі сполученням Одеса - Южне трапилась ДТП за участю пасажирського автобуса та вантажного автомобіля. На момент аварії в автобусі були 45 пасажирів, 17 людей постраждали, 5 ушпиталили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної поліції в Одеській області.

"Подія трапилася сьогодні близько пів на восьму ранку між селом Візирка та селищем Нові Біляри", - йдеться в повідомленні.

Так, на перехресті, поблизу пункту прийому зернових продуктів водій вантажівки, повертаючи, зіткнувся з автобусом, в якому перебували 45 пасажирів - 17 людей постраждали, 5 ушпиталили.

Як повідомлялось, вранці 19 вересня в Одесі на вулиці Добровольського сталася ДТП. Водій автокрана влетів у маршрутку із пасажирами.

Цього ж дня у Києві маршрутне таксі потрапило в аварію, внаслідок чого 23 пасажири отримали поранення. Серед них були й діти.

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