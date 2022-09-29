В Одеській області вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом: 17 постраждалих
У четвер, 29 вересня, на дорозі сполученням Одеса - Южне трапилась ДТП за участю пасажирського автобуса та вантажного автомобіля. На момент аварії в автобусі були 45 пасажирів, 17 людей постраждали, 5 ушпиталили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної поліції в Одеській області.
"Подія трапилася сьогодні близько пів на восьму ранку між селом Візирка та селищем Нові Біляри", - йдеться в повідомленні.
Так, на перехресті, поблизу пункту прийому зернових продуктів водій вантажівки, повертаючи, зіткнувся з автобусом, в якому перебували 45 пасажирів - 17 людей постраждали, 5 ушпиталили.
Як повідомлялось, вранці 19 вересня в Одесі на вулиці Добровольського сталася ДТП. Водій автокрана влетів у маршрутку із пасажирами.
Цього ж дня у Києві маршрутне таксі потрапило в аварію, внаслідок чого 23 пасажири отримали поранення. Серед них були й діти.
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