В Одеській області вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом: 17 постраждалих

У четвер, 29 вересня, на дорозі сполученням Одеса - Южне трапилась ДТП за участю пасажирського автобуса та вантажного автомобіля. На момент аварії в автобусі були 45 пасажирів, 17 людей постраждали, 5 ушпиталили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної поліції в Одеській області.

"Подія трапилася сьогодні близько пів на восьму ранку між селом Візирка та селищем Нові Біляри", - йдеться в повідомленні.

Так, на перехресті, поблизу пункту прийому зернових продуктів водій вантажівки, повертаючи, зіткнувся з автобусом, в якому перебували 45 пасажирів - 17 людей постраждали, 5 ушпиталили.