На трасі Одеса-Рени перекинулася вантажівка: рух заблокований
На трасі Одеса-Рені поблизу с. Паланка заблокований рух в обидві сторони через аварію з вантажівкою, яка перекинулась. В результаті ДТП є травмовані.
Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку в Facebook Служби автомобільних доріг в Одеській області.
Поблизу с.Паланка, на 50 км автомобільної дороги М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) сталася дорожньо-транспортна пригода за участі великовантажного транспорту, що повністю заблокував рух. В результаті аварії є постраждалі.
Для відновлення проїзду на місці подій працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, бригада швидкої допомоги, представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та представники Державної прикордонної служби України.
Наразі рух в обидві сторони заблоковано.
Нагадаємо, раніше в Одеській області вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом.
Вранці 19 вересня в Одесі на вулиці Добровольського сталася ДТП. Водій автокрана влетів у маршрутку із пасажирами.