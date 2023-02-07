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Через землетрус у Туреччині могли загинути двоє українців, - МЗС

Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через сильні землетруси у Туреччині могли загинути двоє українців, ще четверо наших громадян отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС Олега Ніколенка.

"Як повідомила турецька сторона, внаслідок землетрусу, ймовірно, загинули двоє громадян України. Посольство нині перевіряє цю інформацію та вживає заходів задля встановлення осіб загиблих", - написав він.

Також відомо про чотирьох постраждалих українців. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, але загроз їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалих забезпечили тимчасовим житлом та харчами.

Ніколенко повідомив, що загалом дипломати розшукали 38 громадян. Вони також взаємодіють із турецькими рятувальними службами для пошуку інших 19 українців, які ще не вийшли на зв'язок.

Окрім цього, МЗС готується відправити українських консулів у Газіантеп. Дипломати посольства зможуть прибути в зону стихійного лиха як тільки дозволить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині.

Консули будуть координувати на місці допомогу українцям, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності. На зворотньому шляху посольство хоче вивезти своїм автотранспортом тих українців, які захочуть переїхати в інші регіони Туреччини.

Нагадаємо, вчора Туреччину вразили потужні землетруси. Вже відомо про понад 3,7 тисячі загиблих та 22 тисячі постраждалих.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у 10 провінціях надзвичайний стан терміном на 3 місяці.

Детальніше про землетруси можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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