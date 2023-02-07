RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за землетрясения в Турции могли погибнуть двое украинцев, - МИД

Фото: спикер МИД Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за сильных землетрясений в Турции могли погибнуть два украинца, еще четверо наших граждан получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко.

"Как сообщила турецкая сторона, в результате землетрясения, вероятно, погибли два гражданина Украины. Посольство сейчас проверяет эту информацию и принимает меры по установлению лиц погибших", - написал он.

Также известно о четырех пострадавших украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, но угроз их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. Пострадавших обеспечили временным жильем и продовольствием.

Николенко сообщил, что в общей сложности дипломаты разыскали 38 граждан. Они также взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, которые еще не вышли на связь.

Кроме того, МИД готовится отправить украинских консулов в Газиантеп. Дипломаты посольства смогут прибыть в зону стихийного бедствия, как только позволит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения в Турции.

Консулы будут координировать помощь украинцам на месте, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости. На обратном пути посольство хочет вывезти своим автотранспортом украинцев, которые захотят переехать в другие регионы Турции.

Напомним, вчера Турцию поразили мощные землетрясения. Уже известно о более 3,7 тысячи погибших и 22 тысячах пострадавших.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в 10 провинциях чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

Подробнее о землетрясениях можно прочитать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияМЗС