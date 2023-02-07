Из-за землетрясения в Турции могли погибнуть двое украинцев, - МИД

"Как сообщила турецкая сторона, в результате землетрясения, вероятно, погибли два гражданина Украины. Посольство сейчас проверяет эту информацию и принимает меры по установлению лиц погибших", - написал он.

Также известно о четырех пострадавших украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, но угроз их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. Пострадавших обеспечили временным жильем и продовольствием.

Николенко сообщил, что в общей сложности дипломаты разыскали 38 граждан. Они также взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, которые еще не вышли на связь.

Кроме того, МИД готовится отправить украинских консулов в Газиантеп. Дипломаты посольства смогут прибыть в зону стихийного бедствия, как только позволит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения в Турции.

Консулы будут координировать помощь украинцам на месте, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости. На обратном пути посольство хочет вывезти своим автотранспортом украинцев, которые захотят переехать в другие регионы Турции.

Напомним, вчера Турцию поразили мощные землетрясения. Уже известно о более 3,7 тысячи погибших и 22 тысячах пострадавших.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в 10 провинциях чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

Подробнее о землетрясениях можно прочитать в материале РБК-Украина.

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