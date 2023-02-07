Землетрус у Туреччині: кількість жертв перевищила 3,5 тисячі осіб, у країні оголошено НС
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після вчорашнього землетрусу, жертвами якого стали понад 3,5 тисячі осіб, оголосив у 10 провінціях надзвичайний стан терміном на 3 місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ердогана в Telegram.
"Ми оголошуємо 10 провінцій, де сталися землетруси, зонами стихійних лих, що впливають на життя в цілому. Щоб забезпечити швидке проведення пошуково-рятувальних та подальших робіт, ми ухвалили рішення оголосити надзвичайний стан на 3 місяці у 10 провінціях", - повідомив він.
Так турецький президент розповів, що, за останніми даними, внаслідок землетрусів загинуло 3549 людей, ще 22 168 людей отримали поранення.
За словами Ердогана, Туреччина зіткнулася з одним із найбільших лих не лише в історії країни, а й в історії регіону та світу. Наразі для робіт у зоні лиха мобілізовано зусилля всіх державних структур Туреччини, персоналу та техніки.
Нагадаємо, вчора вранці Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. На місцях руйнування виникли пожежі.
Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, наказав відправити гуманітарну допомогу до Туреччини.
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