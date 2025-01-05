Через затоплення танкерів в Керченській протоці загинули десятки дельфінів

В Керченській протоці загинули понад 30 дельфінів. Причина - розлив мазуту, який виник в результаті затоплення танкерів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfacenter.
Вчора в окупованому Севастополі запровадили режим надзвичайної ситуації. За даними науково-екологічного Центру порятунку дельфінів "Дельфа", з моменту надзвичайної ситуації у регіоні було зафіксовано 61 загиблого китоподібного.
"З них 32 особини, які загинули після 15 грудня, загибель яких найімовірніше пов'язана з розливом мазуту. Решта загинули до НС - зовсім старі тіла", - зазначили в центрі.
За словами науковців, основна частина китоподібних загинула в перші 10 днів після катастрофи.
"Судячи зі стану тіл, найімовірніше, основна частина цих китоподібних загинула в перші 10 днів після катастрофи. І зараз їх продовжує виносити море. Постраждали здебільшого азовки, які завжди були найбільш уразливими китоподібними", - додали фахівці.
Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці зазнали аварії два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" через сильний шторм.
А вже через декілька днів біля порту "Кавказ" у Чорному морі сталася аварія зі ще одним танкером. Стало відомо про витік мазуту у Чорне море та забруднення узбережжя Краснодарського краю.
Зазначається, що аварія танкерів у Керченській протоці спричинила значні екологічні наслідки. Ба більше, є інформація, що мазут може досягти Азовського моря.
Детальніше про аварію з російськими танкерами біля Криму і чи є загрози для України - у матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що днями у Криму виявили дві нові ділянки забруднення нафтопродуктами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.